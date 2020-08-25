أوقاف الإسكندرية تبدأ توزيع الدفعة الرابعة من مشروع صكوك الأضاحي

تسلمت مديرية أوقاف الأسكندرية بقيادة محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية والدكتور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية وهاشم الفقى مدير عام الدعوة ووسام كاسب مدير عام المتابعة، اليوم الثلاثاء، أربعة أطنان من لحوم الاضاحى لتوزيعها على أهالي الإسكندرية.





فور وصول الدفعة، تم تسليمها للإدارات الفرعية لتبدأ التوزيع مباشرة على المستحقين.





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وقال خشبة إن هذه الكمية هي الدفعة الرابعة التي تصل إلى الاسكندرية ليبلغ إجمالي ما حصلت عليه الإسكندرية إلى الآن 16 طن.





وأشاد خشبة بتفاعل الشعب السكندري مع المشروع فقد بلغ إجمالي مبيعات الصكوك هذا العام أكثر من ١١ مليون جنيه، فى إطار مشروع صكوك الأضاحي على مستوى الجمهورية.



