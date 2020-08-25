AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

أوقاف الإسكندرية تبدأ توزيع الدفعة الرابعة من مشروع صكوك الأضاحي

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 06:56 م
صكوك الأضاحي
صكوك الأضاحي
Advertisements
أحمد بسيوني
تسلمت مديرية أوقاف الأسكندرية بقيادة محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية والدكتور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية وهاشم الفقى مدير عام الدعوة ووسام كاسب مدير عام المتابعة، اليوم الثلاثاء، أربعة أطنان من لحوم الاضاحى لتوزيعها على أهالي الإسكندرية.

فور وصول الدفعة، تم تسليمها للإدارات الفرعية لتبدأ التوزيع مباشرة على المستحقين.

اقرأ أيضًا:

وقال خشبة إن هذه الكمية هي الدفعة الرابعة التي تصل إلى الاسكندرية ليبلغ إجمالي ما حصلت عليه الإسكندرية إلى الآن 16 طن. 

وأشاد خشبة بتفاعل الشعب السكندري مع المشروع فقد بلغ إجمالي مبيعات الصكوك هذا العام أكثر من ١١ مليون جنيه، فى إطار مشروع صكوك الأضاحي على مستوى الجمهورية.

أوقاف الإسكندرية تبدأ توزيع الدفعة الرابعة من مشروع صكوك الأضاحي
أوقاف الإسكندرية تبدأ توزيع الدفعة الرابعة من مشروع صكوك الأضاحي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد جولات مرورية اليوم الجمعة.. أوقاف الإسكندرية: أوضاع المساجد مستقرة ولم نرصد مخالفات

أوقاف القاهرة والإسكندرية تحققان الـ 500 صك الثالثة بمشروع الأضاحي وعشرة آلاف جنيه استثنائية لكل منهما

في جولة تفقدية بالساحل الشمالي.. أوقاف الإسكندرية تروج لمشروع صكوك الأضاحي

50 ألف جنيه مكافأة لأوقاف القاهرة لجهودها فى مشروع صكوك الأضاحي

بواقع 3541 صكاً.. الإسكندرية الثانية على مستوى الجمهورية في بيع صكوك الأضاحي

أوقاف الإسماعيلية تحقق رقمًا قياسيا في صكوك الأضاحي.. ومديرة القاهرة تبيع بـ 120600 جنيه

ترشيحاتنا

من أجل عيون الصعايدة.. التفاصيل الكاملة لتطوير محطة سكة حديد بشتيل.. خطة شاملة لتحويل المحطة لمحور نقل حيوي خلال 3 سنوات.. محطة رئيسية بـ مساحة 31 ألف متر مربع وورشتين رئيسيتين لصيانة القطارات

بالصور| لدغة عنكبوت قاتلة كادت تنهي حياة رحال بريطاني.. تفاصيل

المتحدة: وقف برنامج "كل يوم" على قناة ON بعد استمراره 4 سنوات

6 أشهر سجنا و100 ألف جنيه غرامة.. عقوبات جديدة لسرقة التيار الكهربائي | تفاصيل

كسر ماسورة بسبب أعمال حفر.. أمن القاهرة: السيطرة على تسرب غاز فى مدينة نصر

قائمة أسعار سيارات شيري chery اليوم في مصر .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة وجذابة.. هنا شيحة تبرز أنوثتها بالأسود

بعد جلسة البرتقال.. إطلالات جريئة وضعت سمية الخشاب فى مرمى سهام النقد.. شاهد

جيب كومباس 2022 jeep compass الجديدة تظهر رسميا.. صور