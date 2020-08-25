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محافظات

لا حياة لمن تنادي.. مواطنون يتسللون إلى شواطئ الإسكندرية.. والسياحة: التزموا بقرار الغلق

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 04:10 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني

طالبت  الإدارة المركزية للسياحة والمصايف المواطنين بالالتزام بقرار غلق الشواطئ وعدم التسلل إلى الشواطئ غير المأهولة التي لا أسوار لها.

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، ووكيل الوزارة، إن الشواطئ المفتوحة ذات الواجهات الواسعة والمقصود بها الشواطئ التي بلا اسوار او بوابات والمفتوحة مباشرة علي الشوارع والمنازل مثل شواطئ ابو قير والعجمي تشكل تحديا للأجهزة التنفيذية نظرا لاتساع مواجهاتها وعمق المساحات الرملية بها.

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وأضاف أن موظفي الادارة المركزية للسياحة والمصايف ينتشرون علي كافة الشواطئ لإخلائها بالرغم من عدم وجود صفة الضبطية القضائية ما يعرضهم كثيرا لاستفزازات وتعدي المواطنين عليهم وتم تحرير عدة محاضر بأقسام الشرطة نتيجة تعدي البعض علي عمال الادارة اثناء تأدية واجباتهم.

وأوضح أنه رغم الصعوبات نكثف من وجودنا بشواطئ غرب الاسكندرية ومنها شاطئ النخيل الذي نمر عليه ونخليه من المواطنين علي مدار ٢٤ ساعة نظرا لطبيعته وخطورة الاستحمام به في ظل عدم توافر خدمة الإنقاذ، كما تم تعيين المزيد من عمال المراقبة للمعاونة في المرور علي الشواطئ لإخلائها في ظل عدم التزام بعض المواطنين بقرارات حظر ارتياد الشواطئ كما رصدنا جميعا.


وتابع:  قمنا بنشر فيديوهات توضح اعمال المرور واخلاء الشواطئ، مناشدًا كافة المنصات الاعلامية والوسائل الصحفية والمواقع الاخبارية الاليكترونية بالاضطلاع بدورها في توعية المواطنين بعدم التواجد علي الشواطئ العامة حرصا علي ارواحهم وارواح ذويهم.

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