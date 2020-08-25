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رياضة

أخبار الرياضة.. وزير الرياضة يزور مؤمن زكريا.. إحالة عدلي القيعي إلى لجنة الانضباط

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 03:28 م
أخبار الرياضة
أخبار الرياضة
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محمد السعيد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

أكد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم، أن لجنة الحكام قدمت مذكرة رسمية ضد التصريحات التى أدلى بها المهندس عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، وهجومه على حكام لقاء القمة.

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن البنود التي تضمنتها مذكرة لجنة الحكام الرسمية ضد المهندس عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادى الأهلي. 

وجهت الدكتورة نيرفين فريد زوجة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي رسالة إلي جماهير القلعة الحمراء لحرصهم على دعم الفريق الأول لكرة القدم خلال الساعات القليلة الماضية.

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بزيارة اللاعب مؤمن زكريا نجم النادى الأهلى -صباح اليوم الثلاثاء- بمنزله؛ للاطمئنان على حالته الصحية، وتقديم الدعم، والمؤارزة له لتخطي تلك الأزمة المرضية التى يمر بها اللاعب.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الأخير اليوم استعدادًا لمواجهة الجونة المقرر لها مساء غد ضمن فعاليات المرحلة الــ22 من منافسات مسابقة الدوري.

كشف الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق عن الوجهة المقبلة لعمرو وردة لاعب منتخب مصر المحترف في صفوف باوك اليوناني

ارتبط اسم محمد إبراهيم  نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة بالانتقال إلى الأهلى فى الميركاتو الصيفي المقبل بعد تألقه الملفت مع فريقه المقاصة خلال الفترة الحالية ونجاحه فى لفت كل الأنظار إليه 

يتمسك الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " بإقامة مباريات نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا بين الأهلى والوداد المغربي والزمالك أمام الرجاء البيضاوى فى المواعيد المحددة لها خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبل

نشر  أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق، تويتة جديدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر

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