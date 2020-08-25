مصير الأهلى والزمالك .. الكاف يحسم موقفه من تأجيل نصف نهائى أبطال إفريقيا



يتمسك الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " بإقامة مباريات نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا بين الأهلى والوداد المغربي والزمالك أمام الرجاء البيضاوى فى المواعيد المحددة لها خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبل .



ويلتقي الأهلى مع الوداد المغربي بالمغرب يوم 25 أو 26 بالمغرب فى ذهاب نصف نهائى إفريقيا على أن يلتقى الفريقان معا من جديد فى القاهرة 2 أو 3 أكتوبر فى مباراة الإياب، ويلعب الزمالك مع الرجاء فى نصف نهائى المسابقة، المباراة الأولى بالمغرب أيضا والثانية فى القاهرة فى نفس توقيت مباراة الأهلى والوداد.



وشهدت الساعات القليلة الماضية أنباء تشير إلى ان الكاف يدرس التراجع عن إقامة مباريات نصف نهائى أبطال إفريقيا بعد ارتفاع عدد إصابات كورونا بين صفوف الوداد المغربي والوصول إلى 11 حالة .

وأكد مصدر مطلع داخل الكاف أنه لا يوجد أى قرار بخصوص تأجيل إقامة نصف نهائى أبطال إفريقيا مؤكدا أن الكاف بدأ فى اتخاذ كافة الإجراءات لإقامة المباريات فى المواعيد المحددة لها وتم مخاطبة الاتحاد المصري والمغربي للتنسيق بشأن المباراتين .



وتابع أن لجنة الطوارىء بالكاف تتابع كافة الأمور الخاصة بالإصابات بالكورونا وفى حال وجود قرار سيتم إصداره بشكل رسيم من قبل الكاف ، مؤكدا حرص الكاف على إقامة المباريات فى موعدها ومشيرا إلى ان ارتفاع نسبة الإصابات فى الوداد قبل انطلاق المباريات بشهر كامل لا يعنى التأجيل وكلن سيتم تحديد القرار النهائى وفقا للظروف خلال الفترة المقبلة .



