لن يستمر مع باوك.. شوبير يكشف وجهة عمرو وردة المقبلة

وأضاف : " قد تكون وجهة عمرو وردة المقبلة في قبرص وللأسف سيبدأ العدد التنازلي للاعب في كرة القدم".

وكان عمرو وردة واحدا من اللاعبين المميزين فى الكرة المصرية على مدار السنوات الماضية ولكنه دخل فى العديد من الأزمات خلال الفترة الماضية وهو ما أدى إلى ابتعاده عن الصورة بشكل ملحوظ .