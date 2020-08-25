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رياضة

لن يستمر مع باوك.. شوبير يكشف وجهة عمرو وردة المقبلة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:08 ص
عمرو وردة
عمرو وردة
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عمرو الحلوانى

كشف الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق عن الوجهة المقبلة لعمرو وردة لاعب منتخب مصر المحترف في صفوف باوك اليوناني.

وأكد شوبير خلال برنامجه الإذاعي على راديو « أون سورت إف إم » أن نادي باوك استقر على الاستغناء عن لاعبهم عمرو وردة بسبب سلوكياته خارج الملعب.

وأضاف : " قد تكون وجهة عمرو وردة المقبلة في قبرص وللأسف سيبدأ العدد التنازلي للاعب في كرة القدم".

وتابع : " عمرو وردة أضاع العديد من الفرص ولم يستغل قدراته الفنية جيدا " .

وكان عمرو وردة واحدا من اللاعبين المميزين فى الكرة المصرية على مدار السنوات الماضية ولكنه دخل فى العديد من الأزمات خلال الفترة الماضية وهو ما أدى إلى ابتعاده عن الصورة بشكل ملحوظ .

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