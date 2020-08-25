AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد أنباء توقيعه رسميا.. المقاصة يحسم موقفه من رحيل محمد إبراهيم إلى الأهلي

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 01:19 م
محمد إبراهيم نجم
محمد إبراهيم نجم المقاصة
Advertisements
عمرو الحلوانى

ارتبط اسم محمد إبراهيم  نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة بالانتقال إلى الأهلى فى الميركاتو الصيفي المقبل بعد تألقه الملفت مع فريقه المقاصة خلال الفترة الحالية ونجاحه فى لفت كل الأنظار إليه .

وشهدت الساعات القليلة الماضية أنباء قوية تشير إلى توقيع محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة على عقود مبدئية للانتقال إلى النادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وفى هذا السياق ، أكد مصدر مسئول داخل مصر للمقاصة أن النادى لا يمانع انتقال محمد إبراهيم إلى أى نادى فى الصيف المقبل ولكن وفقا لشروط محددة وهى الحصول على عرض مالى قوى يليق بامكانيات اللاعب الذى يعد واحدا من نجوم الكرة المصرية على الإطلاق نتيجة القدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها .

وأضاف : " لا مجال فى الوقت الحالى للحديث عن رحيل محمد إبراهيم إلى الأهلى أو أى نادى آخر نتيجة حاجة الفريق إلى جهوده وخوض المقاصة مجموعة من المباريات المهمة ببطولة الدوري الممتاز مؤكدا أن بنهاية الموسم سيتضح كافة الأمور " .

وكان المقاصة حصل على خدمات محمد إبراهيم خلال الميركاتو الصيفي الماضي لمدة موسمين فقط ،وهو ما يشير إلى ان اللاعب يتبقي له سنة واحدة فقط فى عقده مع المقاصة  .

ويقدم محمد إبراهيم مستويات جيدة للغاية مع المقاصة فى الوقت الحالى وهو ما أدى إلى خطف الأنظار إليه من جديد وبات محور اهتمام العديد من الأندية وسط أحاديث قوية تشير إلى حصول الأهلى على توقيعه تمهيدا لضمه .

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رحيل 2 وبقاء أحمد على.. طولان يغربل هجوم إنبي فى الموسم الجديد

3 مؤشرات تحسم انتقال طاهر محمد طاهر نجم المقاولون إلى الأهلي

من بينها ضم عنتر.. دجلة يحدد 3 شروط تعجيزية لـ انتقال عبد العاطي إلى الزمالك

فى حضرة إيهاب جلال .. موهبة محمد إبراهيم تتلألأ من جديد فى الدوري الممتاز

كرة يد.. تفاصيل تعاقد الأهلي مع "نعمان" ساحر سموحة

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. ننشر تفاصيل عقد محمد إبراهيم مع المقاصة

ترشيحاتنا

أمين عام منظمة السياحة العالمية: أرغب فى قضاء إجازتى على شواطئ الغردقة

روسيا تعلن عزمها طرد دبلوماسي نمساوي

بعد الهزيمة أمام الزمالك.. زوجة محمود الخطيب توجه رسالة لـ جماهير الأهلي

ويكيبيديا يخطئ.. توفيق عبد الحميد يكشف لـ صدى البلد تاريخ عيد ميلاده الحقيقي

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 25-8-2020 فى القاهرة والمحافظات

إعلامية كويتية: مبادرة السراج لوقف إطلاق النار فى ليبيا مؤامرة وخديعة كبرى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة أسعار سيارات شيري chery اليوم في مصر .. صور

حالة فوضى.. لحظة طرد مسافرة من رحلة جوية وسط تصفيق الركاب

حفل زفاف مشئوم يتسبب في إصابة 53 شخصا بكورونا بولاية أمريكية