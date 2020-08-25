بعد أنباء توقيعه رسميا.. المقاصة يحسم موقفه من رحيل محمد إبراهيم إلى الأهلي

ارتبط اسم محمد إبراهيم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة بالانتقال إلى الأهلى فى الميركاتو الصيفي المقبل بعد تألقه الملفت مع فريقه المقاصة خلال الفترة الحالية ونجاحه فى لفت كل الأنظار إليه .

وشهدت الساعات القليلة الماضية أنباء قوية تشير إلى توقيع محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة على عقود مبدئية للانتقال إلى النادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .





وفى هذا السياق ، أكد مصدر مسئول داخل مصر للمقاصة أن النادى لا يمانع انتقال محمد إبراهيم إلى أى نادى فى الصيف المقبل ولكن وفقا لشروط محددة وهى الحصول على عرض مالى قوى يليق بامكانيات اللاعب الذى يعد واحدا من نجوم الكرة المصرية على الإطلاق نتيجة القدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها .





وأضاف : " لا مجال فى الوقت الحالى للحديث عن رحيل محمد إبراهيم إلى الأهلى أو أى نادى آخر نتيجة حاجة الفريق إلى جهوده وخوض المقاصة مجموعة من المباريات المهمة ببطولة الدوري الممتاز مؤكدا أن بنهاية الموسم سيتضح كافة الأمور " .

وكان المقاصة حصل على خدمات محمد إبراهيم خلال الميركاتو الصيفي الماضي لمدة موسمين فقط ،وهو ما يشير إلى ان اللاعب يتبقي له سنة واحدة فقط فى عقده مع المقاصة .

ويقدم محمد إبراهيم مستويات جيدة للغاية مع المقاصة فى الوقت الحالى وهو ما أدى إلى خطف الأنظار إليه من جديد وبات محور اهتمام العديد من الأندية وسط أحاديث قوية تشير إلى حصول الأهلى على توقيعه تمهيدا لضمه .