الغيابات تحاصر الأهلي قبل مواجهة الجونة في الدوري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الأخير اليوم استعدادًا لمواجهة الجونة المقرر لها مساء غد ضمن فعاليات المرحلة الــ22 من منافسات مسابقة الدوري.





ويبحث الجهاز الفني عن حلول للأزمة الصعبة والقاسية التي يمر بها والتي تتمثل في الغيابات المؤثرة التي ضربت الصفوف بسبب الإصابات ورحيل أبرز النجوم.





وتلقى الجهاز الفني صدمة جديدة بعد تأكد غياب وليد سليمان الجناح الأيمن بسبب إصابة في الكتف تعرض لها خلال مواجهة الزمالك.





وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة أن وليد سليمان خضع لأشعة بعد تعرضه لكدمة قوية في منطقة الصدر خلال مباراة الزمالك الأخيرة، وعلى إثرها سيغيب عن المباراة المقبلة.





وأضاف أن وليد سليمان حضر إلي الأهلي للخضوع لبعض الفحوصات الطبية تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق؛ للاطمئنان على حالته؛ استعدادا لتجهيزه للمرحلة المقبلة.





وأوضح أن أحمد الشيخ الجناح الأيمن للفريق جاهز للمشاركة في المباراة المقبلة أمام الجونة، وتابع:«الشيخ شارك اليوم بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة فى كاحل القدم التي تعرض لها فى مباراة أسوان قبل الماضية».





ويغيب عن الأهلي في مواجهة الجونة كل من محمود متولي للإصابة بالرباط الصليبي وحسين الشحات بعد إجرائه جراحة الفتاق الرياضي ورمضان صبحي وشريف إكرامي للرحيل النهائي ومحمود كهربا ومحمد هاني للإيقاف ، ومن المقرر ان يقود أحمد فتحي الظهير الأيمن الفريق الأحمر في تلك المباراة نظرًا لغياب هاني لحصوله علي الإنذار الثالث أمام الزمالك.



