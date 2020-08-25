AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

عائد اقتصادى للمزارع .. وكيل زراعة الدقهلية: فدان قش الأرز بـ 1200 جنيه

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:00 م
قش الأرز
قش الأرز
Advertisements
شيماء مجدي
قال المهندس فوزي الحضري وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، إن قش الأرز أصبح عائد اقتصادى للمزارع، إذ يتم بيع الفدان الواحد للشركات بـ ١٢٠٠ جنيه بمتوسط إنتاج ٢.٥ طن ، بدلا من حرقه وكلما دخل الموسم كلما قل سعر القش.

وكشف "الحضرى" خلال تصريحات لـ " صدى البلد" ، عن شروط اختيار مواقع تدوير قش الأرز، والتى من أهمها أن يكون الموقع قريب من مياه أو ترعة ، وأن يكون بعيدا عن المساكن والمدارس حتى إذا نشب حرق لاتؤثر على أحد ، وأن يكون الموقع أقل من فدان.

وأشار " وكيل وزارة الدقهلية" إلى أن المزارع أصبح يستفيد من زراعة الأرز غير المحصول من خلال بيع قش الأرز ، من ناحية ، وفى نفس الوقت الشركة تنظف له الأرض بدلا من حرقه وتكون السحابة السوداء .

وأوضح أن محافظة الدقهلية تمثل من ٢٥ لـ ٢٧ % من الإنتاج الكلى للأرز فى محافظات مصر، مؤكدا أن منظومة تدوير قش الأرز تم تعميمها بجميع المحافظات .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فى 6 محافظات .. الزراعة والبيئة تستعدان لجمع وتدوير قش الأرز

وفد من الزراعة والبيئة يتفقد منظومة جمع وتدوير القش بالدقهلية

في 6 محافظات.. الزراعة والبيئة تستعدان لمشروع تدوير قش الأرز.. استهداف تجميع 500 ألف طن خلال 2020 عن طريق الشركات والمتعهدين

عائد كبير.. "زراعة الغربية" تناقش كيفية الاستفادة من تدوير قش الأرز

منظومة تدوير قش الأرز.. زراعة الدقهلية تتعهد بالقضاء على السحابة السوداء خلال ٢٠٢٠

ترشيحاتنا

بقيمة 14 جنيها للجرام.. تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25-8-2020

النشرة الاقتصادية.. الذهب يتراجع 14 جنيها.. حماية المستهلك يلزم المدارس والجامعات برد 25% من مصاريف النقل

بعد جلسة البرتقال.. إطلالات جريئة وضعت سمية الخشاب فى مرمى سهام النقد.. شاهد

ضمت 4 ناشئين .. تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة الجونة

أرتيتا يختار محمد النني في تشكيلته لمواجهة كينز الودية استعدادا لليفربول

خبراء يكشفون عن أفضل نظام غذائي يحارب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبراء يكشفون عن أفضل نظام غذائي يحارب كورونا

أنيقة وجذابة.. هنا شيحة تبرز أنوثتها بالأسود

بعد جلسة البرتقال.. إطلالات جريئة وضعت سمية الخشاب فى مرمى سهام النقد.. شاهد