عائد اقتصادى للمزارع .. وكيل زراعة الدقهلية: فدان قش الأرز بـ 1200 جنيه

قال المهندس فوزي الحضري وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، إن قش الأرز أصبح عائد اقتصادى للمزارع، إذ يتم بيع الفدان الواحد للشركات بـ ١٢٠٠ جنيه بمتوسط إنتاج ٢.٥ طن ، بدلا من حرقه وكلما دخل الموسم كلما قل سعر القش.





وكشف "الحضرى" خلال تصريحات لـ " صدى البلد" ، عن شروط اختيار مواقع تدوير قش الأرز، والتى من أهمها أن يكون الموقع قريب من مياه أو ترعة ، وأن يكون بعيدا عن المساكن والمدارس حتى إذا نشب حرق لاتؤثر على أحد ، وأن يكون الموقع أقل من فدان.





وأشار " وكيل وزارة الدقهلية" إلى أن المزارع أصبح يستفيد من زراعة الأرز غير المحصول من خلال بيع قش الأرز ، من ناحية ، وفى نفس الوقت الشركة تنظف له الأرض بدلا من حرقه وتكون السحابة السوداء .





وأوضح أن محافظة الدقهلية تمثل من ٢٥ لـ ٢٧ % من الإنتاج الكلى للأرز فى محافظات مصر، مؤكدا أن منظومة تدوير قش الأرز تم تعميمها بجميع المحافظات .