لطلاب جامعة القاهرة ..7 ‎أوراق مطلوبة للتقديم في دبلوم التنمية ‎الثقافية

أعلنت جامعة القاهرة عن فتح باب التقديم فى دبلوم التنمية الثقافية ، وذلك التسجيل من خلال هذا الرابط : http://arts.cu.edu.eg/news.aspx?newsid=11
كما أوضحت الجامعة الأوراق اللازمة للتسجيل وهى :
١_ أصل شهادة الليسانس .
٢_ أصل شهادة الميلاد .
٣_ صورة البطاقة الشخصية
٤_ ٦ صور شخصية
٥_ الموقف من التجنيد ( خاص بالذكور )
٦_ بالنسبة لقسمى ( اللغة الشرقيه - التاريخ ) مطلوب شهادة تقدير الأربع سنين .
٧_ يسدد الطالب ( رسم مظروف تقديم + رسم دليل طالب ) عن طريق موقع www.ckes.cu.edu.eg/arts.aspx
وسيتم الدفع عن طريق ( فورى ) ، ومن الشروط الأساسية للتقديم أن تكون جميع المستندات والاوراق سليمة، وأن يكون المتقدم غير مقيد للدراسات العليا فى اى كلية اخرى أو معهد.