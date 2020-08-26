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تعليم

لطلاب جامعة القاهرة ..7 ‎أوراق مطلوبة للتقديم في دبلوم التنمية ‎الثقافية

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 01:05 ص
صدى البلد
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مريم عزت
أعلنت جامعة القاهرة عن فتح باب التقديم فى دبلوم التنمية الثقافية ، وذلك التسجيل من خلال هذا الرابط : http://arts.cu.edu.eg/news.aspx?newsid=11 

كما أوضحت الجامعة الأوراق اللازمة للتسجيل وهى :

١_  أصل شهادة الليسانس .

٢_ أصل شهادة الميلاد .

٣_ صورة البطاقة الشخصية 

٤_ ٦ صور شخصية 

٥_ الموقف من التجنيد ( خاص بالذكور ) 

٦_  بالنسبة لقسمى ( اللغة الشرقيه - التاريخ ) مطلوب شهادة تقدير الأربع سنين .

٧_ يسدد الطالب ( رسم مظروف تقديم + رسم دليل طالب ) عن طريق موقع  www.ckes.cu.edu.eg/arts.aspx 

 وسيتم الدفع عن طريق ( فورى ) ، ومن الشروط الأساسية للتقديم أن تكون جميع المستندات والاوراق سليمة، وأن يكون المتقدم غير مقيد للدراسات العليا فى اى كلية اخرى أو معهد.
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