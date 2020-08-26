لطلاب جامعة القاهرة ..7 ‎أوراق مطلوبة للتقديم في دبلوم التنمية ‎الثقافية

أعلنت جامعة القاهرة عن فتح باب التقديم فى دبلوم التنمية الثقافية ، وذلك التسجيل من خلال هذا الرابط : http://arts.cu.edu.eg/news.aspx?newsid=11





كما أوضحت الجامعة الأوراق اللازمة للتسجيل وهى :





١_ أصل شهادة الليسانس .





٢_ أصل شهادة الميلاد .





٣_ صورة البطاقة الشخصية





٤_ ٦ صور شخصية





٥_ الموقف من التجنيد ( خاص بالذكور )





٦_ بالنسبة لقسمى ( اللغة الشرقيه - التاريخ ) مطلوب شهادة تقدير الأربع سنين .





٧_ يسدد الطالب ( رسم مظروف تقديم + رسم دليل طالب ) عن طريق موقع www.ckes.cu.edu.eg/arts.aspx



