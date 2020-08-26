تعرف على أغلى سيارة سيدان فى الصين .. صور

أعلنت شركة هونغ تشي لصناعة السيارات الصينية عن طرح سياراتها النيسان هونغ تشي H9 رسميا فى الصين ، لتصبح السيارة الأغلى في الصين على الإطلاق .

وتستمد السيارة هونغ تشي H9الأغلى فى الصين قوتها من محرك 2.0 لتر بمساعدة هجينة 48 فولت بقوة إجمالية 252 حصان وعزم 380 نيوتن.متر، مع محرك ثاني V6 سوبرتشارجد سعة 3.0 لتر بقوة 283 حصان وعزم 400 نيوتن.متر، كلاهما متصل بناقل مزدوج 7 سرعات ونظام دفع خلفي.

ويبلغ استهلاك الوقود لمحرك 2.0 لتر تبلغ 7.1 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما محرك 3.0 لتر يستهلك 9 لتر لكل 100 كيلومتر.

وتقول شركة هونغ تشي الصينية ان طراز H9 الاغلى على الاطلاق الان فى الصين ، سيكون منافس قوى للعديد من الطرازات المختلفة للمركات العالمية أمثال مرسيدس إي كلاس وبي ام دبليو الفئة الخامسة واودي A6 وغيرهم.

اما عن سعر السيارة ، فقد تصل سعر السيارة هونغ تشي H9 الجديدة فى السوق الصينى الى 309,800 يوان صيني ويصل إلى 538,900 يوان، وتعد هذه السيارة أغلى سيارة سيدان صينية حتى الآن .