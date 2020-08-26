AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تعرف على أغلى سيارة سيدان فى الصين .. صور

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

أعلنت شركة هونغ تشي لصناعة السيارات الصينية عن طرح سياراتها النيسان هونغ تشي H9 رسميا فى الصين ، لتصبح السيارة الأغلى في الصين على الإطلاق .

وتستمد السيارة هونغ تشي H9الأغلى فى الصين قوتها من محرك 2.0 لتر بمساعدة هجينة 48 فولت بقوة إجمالية 252 حصان وعزم 380 نيوتن.متر، مع محرك ثاني V6 سوبرتشارجد سعة 3.0 لتر بقوة 283 حصان وعزم 400 نيوتن.متر، كلاهما متصل بناقل مزدوج 7 سرعات ونظام دفع خلفي.

ويبلغ استهلاك الوقود لمحرك 2.0 لتر تبلغ 7.1 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما محرك 3.0 لتر يستهلك 9 لتر لكل 100 كيلومتر. 

وتقول شركة هونغ تشي الصينية ان طراز H9 الاغلى على الاطلاق الان فى الصين ، سيكون منافس قوى للعديد من الطرازات المختلفة للمركات العالمية أمثال مرسيدس إي كلاس وبي ام دبليو الفئة الخامسة واودي A6 وغيرهم.

اما عن سعر السيارة ، فقد تصل سعر السيارة هونغ تشي H9 الجديدة فى السوق الصينى الى 309,800 يوان صيني ويصل إلى 538,900 يوان، وتعد هذه السيارة أغلى سيارة سيدان صينية حتى الآن .

تعرف على أغلى سيارة سيدان فى الصين .. صور
تعرف على أغلى سيارة سيدان فى الصين .. صور
تعرف على أغلى سيارة سيدان فى الصين .. صور
تعرف على أغلى سيارة سيدان فى الصين .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على أسرع سيارات سيدان في العالم

هل ستحصل سيارات مرسيدس على محرك 4 سلندر ؟

مرسيدس بنز اس كلاس 2021 تظهر فى شوارع دبى للاختبار.. صور

شاهد.. مرسيدس جي كلاس تحصل على نسخة مزورة فى الصين.. صور

إصدار خاص من بي إم دبليو X7 Dark Shadow Edition 2021.. صور

تعرف على مواصفات مرسيدس جي كلاس الصينية.. صور

ترشيحاتنا

طريقة تنظيف القولون.. بوصفات طبيعية

انتقال ميسي من برشلونة لـ الأهلي يثير ضحك أحمد موسى على الهواء

مختار مختار يرحل عن الإنتاج الحربى بعد الخسارة بثلاثية أمام بيراميدز

غرامة مليون جنيه.. حماية المستهلك: إلزام المدارس والجامعات برد 25% من مصروفات النقل أو خصمها من العام الجديد

سمير فرج: مصر تخوض معارك على 7 جبهات في توقيت واحد ..فيديو

نفسي الرئيس يسمعني.. مأساة الطفل صابر تكفل شيخ الأزهر بتعليمه ومدرسته تتعنت في دخوله

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أغلى سيارة سيدان فى الصين .. صور

تخلص من نزلات البرد بـ 3 أطعمة

بتوب أسود ومكياج جذاب.. مي الغيطي تتألق في إطلالة كاجوال.. شاهد