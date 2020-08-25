رشا قلج تهنئ وزيرة الصحة على انضمامها لقائمة السيدات الأكثر تأثيرا في إفريقيا 2020..فيديو

قالت الدكتورة رشا قلج الرئيس التنفيذي لمؤسسة ميرك الخيرية الدولية، إنها سعيدة جدا لاختيارها ضمن السيدات الأكثر تاثيرا في إفريقيا لـ 2020.





وأضافت الدكتورة رشا قلج خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أن مؤسسة ميرك قامت بعمل دبلومة في الجامعة البريطانية أونلاين لحوالي 500 دكتور من 35 دولة افريقية.





وتابعت الرئيس التنفيذي لمؤسسة ميرك الخيرية الدولية أن هذه الدبلومة كانت علي تخصصات كثيرة جدا منها الجهاز التنفسي والعناية المركزة حتي يستطيعوا علاج كورونا فيروس.





وأوضحت الدكتورة رشا قلج أنهم قاموا بالتوعية لخطورة مرض كورونا فيروس خلال الميديا ومواقع التواصل الاجتماعي.





ووجهت الدكتورة رشا قلج التهنئة للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لانضمامها لقائمة السيدات الأكثر تاثيرا في إفريقيا لـ 2020.