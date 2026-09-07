حريق في منفذ لبيع المواد الغذائية بالإسماعيلية

اندلع حريق كبير، اليوم الإثنين، داخل أحد منافذ بيع المواد الغذائية والخضراوات بطريق الكاكولا، بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بلاغًا بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق والمنشآت المجاورة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، دون وقوع أي خسائر بشرية أو إصابات.



وتكثف الأجهزة المعنية جهودها للوقوف على أسباب وملابسات اندلاع الحريق، وحصر الخسائر والتلفيات الناتجة عنه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.