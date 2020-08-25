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أخبار العالم

حاكم ويسكونسون الأمريكية يعلن حالة الطوارئ في الولاية

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 10:04 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن حاكم ولاية ويسكونسن حالة الطوارئ في الولاية إثر تجدد الاحتجاجات على خلفية مقتل مواطن من أصول أفريقية برصاص الشرطة.

ووقع الحاكم توني إيفرز على أمر تنفيذي يعلن حالة الطوارئ في أعقاب الاحتجاجات في المجتمعات في جميع أنحاء ولاية ويسكونسن.

واستدعى إيفرز عناصر إضافية من الحرس الوطني لولاية ويسكونسن للخدمة لدعم العناصر الأمنية وحماية البنية التحتية والمؤسسات الثقافية، بعد الاحتجاجات التي وقعت ليلة الاثنين.

وأذن إيفرز بزيادة دعم الحرس الوطنيلمقاطعة كينوشا إلى 250 عضوًا وسيواصل التكليف بالزيادة لتلبية الاحتياجات في مواجهة الاحتجاجات.

واندلعت الاحتجاجات بعد مقتل رجل أسود برصاص الشرطة في ظهره أمام أطفاله  الثلاثة.

وحاول بعض المتظاهرين اقتحام مبنى السلامة العامة التابع للبلدية والمجاور لمحكمة خلال تواجد رئيس البلدية، جون أنتاراميان، لكن أنتاراميا فر من أمام الحشد.

وبعد حلول الظلام بوقت قصير ، تجمهر عشرات المتظاهرين الذين تحدوا حظر التجول من المغرب حتى الفجر خارج قاعة المحكمة، وهم يصرخون ويرمون زجاجات المياه على صف نواب العمدة والشرطة التي ردت بوابل من الغاز المسيل للدموع ورذاذ  الفلفل.
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