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أخبار البلد

لخفض فاتورة الكهرباء.. اعتمدي على الميكروويف في تسخين الأطعمة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 06:53 ص
صدى البلد
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وفاء نور الدين
ينصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بالاعتماد على الميكروويف في تسخين الأطعمة بالمنازل بدﻻ من الاعتماد على الفرن الكهربائي، وذلك لمساعدة ربات المنازل فى خفض قيمة فاتورة الكهرباء.

 وبما أن تقييم اى جهاز من حيث استهلاك الكهرباء يعتمد على عاملين :

- سحب الجهاز من الوات .
- عدد ساعات تشغيل الجهاز.

هناك مميزات عديدة للميكرويف تساعدك فى خفض قيمة الفاتورة وهى كالاتي: 

1- متوسط سحب الميكروويف للطاقة يتراوح بين 1000 وات و حتى 1700 وات اى انه يسحب من  1 كيلو وات و حتى 1.7 كيلو وات و هى قدرة سحب متوسطة بين الاجهزة فلا تعتبر عالية مثل الافران الكهربائية  ولا هى قليلة السحب .

2- يتميز الميكروويف ان فترة استخدامه دقائق قليلة والتسخين فيه يتم بسرعة مما يجعل الكفاءة الكلية للجهاز جيدة وعمليا السحب و الاستهلاك من الكهرباء سيكون قليلاً.
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