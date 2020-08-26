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منوعات

كويكب يضرب الأرض في هذا الموعد

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:05 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
من المفترض أن يضرب كويكب يُدعى 2018 VP1 الأرض في 2 نوفمبر، قبل يوم واحد فقط من تصويت الأمريكيين لانتخاب الرئيس القادم للولايات المتحدة الأمريكية. 

وذكر مكتب تنسيق الدفاع الكوكبي التابع لناسا في تدوينه على "تويتر" أن الكويكب 2018VP1 صغير جدًا، حوالي 6.5 قدم ، ولا يشكل أي تهديد للأرض!"، بحسب ما نشر موقع "popularmechanics".

وأضاف أن الكويكب لديه حاليًا فرصة بنسبة 0.41 بالمائة، لدخول الغلاف الجوي لكوكبنا، ولكن إذا حدث ذلك وذلك إلى المجال الجوي الأرضي فسوف يتفكك نظرًا لصغر حجمه.

اكتشف باحثو مسح السماء 2018 VP1 في مرفق "زويكي" العابر في مرصد بالومار التابع لمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في عام 2018، فيما واجه العلماء صعوبة في تتبع الجسم وتخطيط مساره، نظرًا لصغر حجمه.

وكانت وكالة ناسا قد قامت بإنشاء برنامج رصد الأجسام القريبة من الأرض في عام 1998 واكتشفت منذ ذلك الحين حوالي 19000 جسم قريب من الأرض.

وفي عام 2005 ، طلب الكونجرس من الوكالة العثور على 90 في المائة من جميع الكويكبات القريبة من الأرض والتي يبلغ ارتفاعها حوالي 460 قدمًا أو أكبر. 

هذه الأجسام الصخرية كبيرة بما يكفي، على أقل تقدير، للتسبب في أضرار إقليمية للكوكب وزعزعة استقرار الغلاف الجوي العالمي والتأثير على إنتاج المحاصيل.


ضمن فئة الأجسام القريبة من الأرض، تقوم ناسا أيضًا بتتبع الأجسام الخطرة المحتملة.

هذه الكويكبات مثل بينو، الكويكب الموجود في مركز مهمة "أوزيريس ريكس" التابعة لناسا، يتراوح عرضها ما بين 100 إلى 160 قدمًا ومن المتوقع أن تقترب من مسافة 5 ملايين ميل من الأرض. لحسن الحظ ، لم يتم تحديد موعد زيارة أي من هذه الكويكبات قريبًا.
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