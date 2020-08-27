المزركش.. الثوب البدوي علامة مميزة في تراث سيناء ويعرف به الآنسة والمتزوجة

يعد الثوب البدوي وملابس المرأة السيناوية من معالم التراث في سيناء لما يمتاز به من جمال التصميم وفنون التطريز والحياكة.





ومازال هناك مهتمون بتطوير في تراث المرأة السيناوية وملابسها من المشغولات اليدوية.





يقول محمد فتيح أحد شباب سانت كاترين المهتمين بالتراث السيناوي إن الثوب البدوي السيناوي أحد مفردات التراث الأصيل وعلامة مميزة من علامات تراث سيناء، مشيرا إلي أنه سمة من سمات المرأة البدوية، ويمكن من خلاله معرفة القبيلة أو العائلة بحسب شكل هذا الثوب المزركش والمشغول يدويا من أوله إلى آخره، وذلك من خلال اللون، بل الشغل أو القضبة (الغرزة) التي تدخل فى صناعته.





وأضافت سليمة جبلي، مؤسسة مشروع "فن سيناء"، أن الثوب البدوي السيناوي عراقة الماضى وأصالة تاريخ سيناء وتنوع بيئاتها (صحراوية وساحلية وسهول وجبال وغيرها)، مشيرة إلي أنه من الممكن أن تعرفه من خلال شكل الثوب البدوي.. بل وتعرف من خلال الثوب والقناع ما هى المناسبة إذا كانت زفافا أو حاجا أو أى مناسبة أخرى.





وأوضحت "جبلي"، أن القبيلة أو العائلة التى تنتمى إليها ترتدي هذا الزي، كما يمكن أن تتعرف علي المرأة إذا كانت متزوجة أو آنسة من خلال هذا الزي.





وأكد الشيخ حميد ابو غلبة احد مشايخ سانت كاترين إن التراث البدوي كنوز وتاريخ يحكي عراقة البدو ومعيشتهم في سيناء مشيرا إلي إنه لابد من متحف ومعرض للتراث البدوي بسانت كاترين.



