ليلة عنيفة من المظاهرات.. مقتل شخص وإصابة 3 أخرين في ويسكونسن الأمريكية

وقعت أعمال العنف، فجر اليوم الأربعاء، خلال مواجهة بين متظاهرين ومجموعة من المسلحين في مدينة كينوشا بولاية ويسكنسن الأمريكية.





واستمرت الاحتجاجات لـ الليلة الثالثة على خلفية إطلاق الشرطة النار على جاكوب بليك، ذو بشرة سمراء يبلغ من العمر 29 عاما، عدة مرات بعد أن فتح باب سيارته في مدينة كينوشا.





ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، أدى اشتباك مع مجموعة من المسلحين إلى مقتل شخص وإصابة 3 أخرين، في وقت مبكر من يوم الأربعاء، خلال ليلة فوضوية من المظاهرات التي اندلعت حول إطلاق النار على جاكوب بليك.





ويقول الشرطي ديفيد بيث في مقابلة، "بعد منتصف الليل أطلقت أعيرة نارية خارج محطة الوقود أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص ووفاة واحدا ولم تعرف ظروف الضحايا الاخرين. وكان أحدهم قد سار إلى المستشفى لتلقي العلاج".





وقال بيث، إن التحقيق ترجح وجود مجموعة من الرجال المسلحين خارج محطة الوقود، وأنهم يبحثون حاليا عن مقطع فيديو تم التقاطه قبل إطلاق النار مباشرة.





وفي مساء الثلاثاء، اشتبك المتظاهرون مع مسؤولي إنفاذ القانون بالقرب من محكمة المقاطعة في وسط المدينة واستمرت الاشتباكات لساعات.





وتجمع المتظاهرون خارج حاجز معدني أقيم حديثا لحماية المحكمة وألقوا زجاجات المياه والحجارة والألعاب النارية على الشرطة.





وردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، محذرة المتظاهرين مرارا من خلال بوق من أنهم انتهكوا حظر التجول في المدينة الساعة 8 مساء وأنهم يجازفون بالاعتقال. في النهاية، أُجبر الحشد على الخروج من الحديقة بالغاز المسيل للدموع والنزول إلى شوارع المدينة، حيث استمرت المواجهة.



