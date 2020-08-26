من لبنان.. أحمد فهمي يشارك جمهوره صورة جديدة عبر إنستجرام

نشر الفنان أحمد فهمي صورة جديدة له من لبنان من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".











وظهر أحمد فهمي بالنظارة والسلسلة من أحد الفنادق في لبنان لتصوير مسلسل "أسود فاتح" وعلق قائلا: " Good morning , good vibes full energy...اسود فاتح".









وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي:

- قمر كالعادة

- هتكسر الدنيا يا فهمي

- صباح الجمال





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وطمأن المنتج محمد العدل الجمهور على أبطال مسلسل "أسود فاتح" بعد انفجار بيروت.









وكتب عبر حسابه على "تويتر": "الحمد لله على سلامة طاقم عمل مسلسل أسود فاتح إخراج كريم العدل بالعاصمة بيروت.. كل فريق العمل بخير".









مسلسل "أسود فاتح" "تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفاء وهبى وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار ورانيا منصور وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين.



