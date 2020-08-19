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فن

ماشي ورايا في كل حتة.. ناهد السباعي وحقيقة صورتها مع براد بيت

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:19 م
ناهد السباعي و براد
ناهد السباعي و براد بيت
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ندى فكري
نشرت الفنانة ناهد السباعى , صورة مفبركة مع الفنان براد بيت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " إنستجرام "  . 

و ظهرت ناهد السباعي في الصوره و يمشي من خلفها براد بيت و علقت مازحه "يا ربي ماشي ورايا ف كل حته مش معقول كده " .

وشاركت السباعي مؤخرا في ‫مسلسل" النهاية" من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ياسمين علي ، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي.
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وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.
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