وزير النقل يتابع استكمال أعمال تنزيل 13 عربة جديدة للركاب بميناء الإسكندرية.. صور

تابع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل استكمال أعمال تنزيل 13 عربة جديدة للركاب (درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية) بميناء الإسكندرية، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب.





وقد بلغت تكلفتها الاجمالية مليار و16 مليون و50 ألف يورو، وحيث بلغ اجمالي ماوصل من هذه العربات حتى الآن إلى 46 عربة.





وصرح وزير النقل ، أن هذه الصفقة تعتبر إحدى ثمار التعاقدات الضخمة التي تمت بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لإحداث نقلة نوعية كبيرة وشاملة في الخدمة المقدمة لجمهور السكك الحديدية والتي بدأ المواطن يشعر بها على ارض الواقع من خلال تشغيل قطارات كاملة تتكون من جرارات وعربات جديدة، لافتا إلى أنه من المقرر أن تصل اليوم هذه العربات من الاسكندرية إلى ورش ابوغاطس بالقاهرة تمهيدًا لإدخالها الخدمة على خطوط السكك الحديدية.





وأضاف الوزير، أنه إلى جانب صفقة 1300 عربة جديدة والتي تعتبر الصفقة الأضخم في تاريخ السكك الحديدية المصرية ، تم التعاقد أيضًا على توريد عدد 6 قطارات متكاملة، إضافة إلى عقد صيانة لمدة 6 سنوات من شركة تالجو الإسبانية، بقيمة 157 مليون يورو والتي وصلت العربتين النموذج الهيكلي الخاص بالصفقة إلى ميناء الإسكندرية منذ عدة أيام.



