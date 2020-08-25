مليارات على القضبان.. كيف تخطط وزارة النقل لربط القاهرة الكبرى بالكامل عن طريق مترو الأنفاق؟.. تفاصيل

تسعي وزارة النقل لربط القاهرة الكبرى بالكامل من خلال شبكة مترو الأنفاق، وذلك من خلال تطوير منظومة مترو الأنفاق وزيادة حجم الشبكة لـ نقل سكان القاهرة الكبرى والتخفيف من الزحام المروري.





وبلغت إجمالي المبالغ التي تم صرفها علي مشروعات مترو الانفاق خلال الـــ 6 سنوات السابقة 33.1 مليار جنيه، وجار تنفيذ مشروعات بتكلفة 200 مليار جنيه ومخطط البدء في تنفيذ مشروعات أخري جاري دراستها بتكلفة تقديرية 300 مليار جنيه .





فيما تخطط الوزارة لتنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بالمترو خلال السنوات القادمة وعلي رأسها الخط الرابع للمترو ويجري تنفيذ هذا الخط على مرحلتين وهما:





- المرحلة الأولى (حدود مدينة 6 أكتوبر - ميدان الرماية - الهرم - الملك الصالح - عمرو بن العاص).





ويبلغ طول هذه المرحلة 19 كم، وتشتمل على 17 محطة ويمتد مسارها من المحطة التبادلية "حدائق الأشجار" على حدود مدينة 6 أكتوبر، ثم يعبر أسفل النيل إلى محطة الملك الصالح ليتقاطع مع الخط الأول للمترو وصولًا إلى محطة عمرو بن العاص نهاية المرحلة الأولى وبذلك يربط هذا الخط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.





- المرحلة الثانية (عمرو بن العاص - مدينة نصر - القاهرة الجديدة)





ويبلغ طولها 23 كم وتشتمل على 20 محطة وتبدأ من محطة عمرو بن العاص لتصل إلى منطقة الورشة شرق الطريق الدائري - وشمال مصر السويس الصحراوي.





ويحقق الخط الرابع تبادل الخدمة مع الخط الأول في محطة الملك الصالح ومع الخط الثاني في محطة الجيزة.





كما أعلنت الوزارة من قبل ، نيتها إنشاء خط خامس لمترو الأنفاق بطول حوالي 24 كم ويضم 17 محطة، يبدأ من مدينة نصر مرورا بـ هليوبوليس والسواح والخلفاوي ونهاية بالساحل.





فيما لم يتم الإعلان حتي الآن عن تفاصيل البدء في هذة المرحلة، ولكن وفق الدراسات المخططة أن يستغرق تنفيذ هذا الخط نحو 6 سنوات، على أن يتم طرح أعمال التنفيذ فور الانتهاء من إعداد مستندات ودراسات الجدوى، وتلقت الهيئة القومية للأنفاق عروضا من أكثر من جهة (كورية - صينية - إيطالية) لتنفيذ دراسات هذا الخط.





كما تم تنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بالمترو والتي كان آخرها إفتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، وجاءت كالآتي :





▪الانتهاء مـــن 4 محطات بالمرحلة الرابعة مــــــــن الخط الثالث للمترو وافتتاحها للــــــركاب ( هارون – الألف مسكن – نادى الشمس ) في 15 يونيو 2019 و محطة هليوبوليس في 20 أكتوبر 2019 كما تم إفتتاح المرحلة الرابعة بعــــــــدد 6 محـــــــطات هي ( النزهة – هشام بركات – عمر بن الخطاب – قباء – الهايكستب - عدلي منصور ) والتي يبلغ إجمالي طولها 11,52 كيلومتر بإجمالي تكلفة 814 مليون يورو+ 12.1 مليون جنيه .





▪تقدم العمل في تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو ( العتبة – الكيت كات – إمبابة – جامعة القاهرة ) بطول 17,7 كيلومتر وتكلفة 940 مليون يورو + 9527 مليون جنيه .





▪بدء العمل في مشروع القطار الكهربائي LRT ( السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة ) بطول 70 كيلومتر وتكلفة 1200 مليون دولار + 7 مليار جنيه وقد بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية للمشروع حوالي 29 % .





▪بدء ولأول مرة في مصر تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة بطول 54 كيلومتر ومونوريل مدينة 6 أكتوبر بطول 42 كيلومتر وبإجمالى تكلفة 2.695 مليار يورو .





▪توريد عدد 20 قطار مكيف جديد للتشغيل على الخط الأول للمترو ( حلوان – المرج ) بتكلفة 2,3 مليار جنيه .





▪توريد وتشغيل عدد 4 قطارات مكيفة جديدة على الخط الثاني للمترو (شبرا الخيمة – المنيب) بتكلفة 464 مليون جنيه .





▪الانتهاء من مشروع توريد وتركيب عدد 850 بوابة حديثة على الخطين الأول والثاني للمترو وعدد 221 بوابة إضافية للخط الثاني للمترو بقيمة تعادل 406,3 مليون جنيه .





▪التعاقد على تصنيع وتوريد عدد 32 قطار مكيف للخط الثالث مع شركة هيونداي روتم الكورية بقيمة تعادل 7 مليار جنيه ، سيصل أول قطار منها منتصف الشهر الحالي .





▪التعاقد مع شركة هيونداي روتم الكورية على شراء عدد 6 قطارات جديدة وعدد 2 جرار للخط الثاني للمترو من شركة سوكوفير الفرنسية بقيمة تعادل 2243 مليون جنيه .





▪إنشاء ورشة كوتسيكا للعمرة الخفيفة بين محطتي كوتسيكـــا وطره الاسمنت للخط الاول على مساحة حوالى 15 فدان لصيانة وتخزين الوحدات المتحركة بالخط الأول (عدد 20 قطار) وبقيمة تعادل 976.6 مليون جنيه .





▪إزدواج السكة بين محطتي المرج والمرج الجديدة بطول ١٫٣٦ كم بقيمة تعادل 444.2 مليون جنيه .





▪تطوير نظم المراقبة والتأمين وتركيب عدد 46 سلم متحرك و28 مصعد كهربائي بمحطات المترو بتكلفة اجمالية 105 مليون جنيه .





▪تطوير وتحويل محطة المرج إلي محطة علوية بتكلفة 43 مليون جنيه .





▪إجراءات تحسين مستوي الخدمة





- الاهتمام بنظافة المحطات / عربات المترو وإزالة التوصيلات الكهربية العشوائية وتحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين .





- التأكيد على انضباط توقيتات وصول المترو للمحطات وعدم التأخير مع زيادة أعداد القطارات وتقليل زمن التقاطر فى الأعياد والعطلات الرسمية .