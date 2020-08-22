متحدث مترو الأنفاق يوضح خطة الشركة المقبلة للاشتراكات والتذاكر.. فيديو

قال احمد عبد الهادي المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، إن هناك 6 محطات تم تفعيلها في الخط الثالث حديثا مؤكدا ان مترو الانفاق المصري اسرع وارخص وأأمن مواصلة داخل القاهرة الكبرى .





وأضاف عبد الهادي خلال مداخلة هاتفية في برنامج مانشيت مع الاعلامية رانيا هاشم على قناة اكسترا نيوز ، أن مترو الخط الثالث مصمم على احدث طراز وهو الطراز الأوروبي والفرنسي واسعار التذاكر حسب عدد المحطات .





عبد الهادي ، أن تذكرة المترو تستخدم لعدد رحلة واحدة سواء ذهاب او عودة مؤكدا دخول 20 قطار مكيف للعمل في الخط الأول . وأوضحالأول





وتابع : ان الخط الأول لمترو الأنفاق تم انشاءه في عام 1987 ولم تكن القطارات المكيفة .





واكمل : أن جميع قطارات الخط الثالث مكيفة مؤكدا ان اشتراك الطلاب لمدة 3 شهور وعدد الرحلات 180 رحلة بسعر 33 جنيها .





واشار الى ان سعر تذكرة ذوى الاحتياجات الخاصة لم تتأثر وسعرها 50 قرش وسعر الاشتراك الخاص بهم 22 جنيها.