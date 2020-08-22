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متحدث مترو الأنفاق يوضح خطة الشركة المقبلة للاشتراكات والتذاكر.. فيديو

السبت 22/أغسطس/2020 - 07:51 م
مترو الانفاق
مترو الانفاق
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إبراهيم القادري
قال احمد عبد الهادي المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، إن هناك 6 محطات تم تفعيلها في الخط الثالث حديثا مؤكدا  ان مترو الانفاق المصري اسرع وارخص وأأمن مواصلة داخل القاهرة الكبرى .

وأضاف عبد الهادي خلال مداخلة هاتفية في برنامج مانشيت مع الاعلامية رانيا هاشم على قناة اكسترا نيوز ، أن مترو الخط الثالث مصمم على احدث طراز وهو الطراز الأوروبي والفرنسي واسعار التذاكر حسب عدد المحطات .

وأوضح عبد الهادي ، أن تذكرة المترو تستخدم لعدد رحلة واحدة سواء ذهاب او عودة مؤكدا  دخول 20 قطار مكيف للعمل في الخط الأول .

وتابع : ان الخط الأول لمترو الأنفاق تم انشاءه في عام 1987 ولم تكن القطارات المكيفة .

واكمل : أن جميع قطارات الخط الثالث مكيفة مؤكدا ان اشتراك الطلاب لمدة 3 شهور وعدد الرحلات 180 رحلة بسعر 33 جنيها .

واشار الى ان سعر تذكرة ذوى الاحتياجات الخاصة لم تتأثر وسعرها 50 قرش وسعر الاشتراك الخاص بهم 22 جنيها.
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