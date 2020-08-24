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اقتصاد

جنيدي: استخدام السكك الحديدية في نقل البضائع يوفر الوقت ويقلل التكلفة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 06:32 م
صدى البلد
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علياء فوزي
قال محمد جنيدي، نقيب المستثمرين الصناعيين، إن استخدام السكك الحديدية في نقل البضائع أفضل من سيارات النقل على الطرق السريعة من حيث التكلفة والوقت، فضلًا عن خفض التلوث.

وأضاف "جنيدى"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر تمتلك شبكة طرق ضخمة ساهمت بصورة كبيرة فى دعم البنية التحتية واتجاه الدولة نحو تطوير السكك الحديدية، واستخدامها فى نقل البضائع يعد أحد محفزات وجذب الاستثمارات للبلاد.



تابع نقيب المستثمرين الصناعيين، "هناك مطالبات من الصناع بمد خطوط سكك حديدية قريبة من المدن الصناعية؛ لترتبط بكافة محافظات الجمهورية، وتسمح بسرعة وإنجاز عمليات النقل".

وأكد ضرورة استخدام النقل النهرى كإحدى أهم وسائل النقل أو أرخصها لأنه لم يستغل بالشكل المناسب، مضيفا أن المصانع العاملة فى الصعيد ستكون الأكثر استفادة منه، وسيساعد على تسويق بضائعهم وتوصيلها إلى جميع الأسواق بمصر.

وأثنى "جنيدى"، على مبادرة البنك المركزى التى أطلقها لدعم المصانع المتعثرة؛ كونه ساهم فى عودة 7800 مصنع للعمل مرة أخرى هي بمثابة ثروة قومية؛ لإعادة تشغيل الآلاف من العمالة، وتسببت فى رفع معدلات الإنتاج المحلى، وينتظر مجتمع الأعمال المزيد من التسهيلات من وزارتى الصناعة والمالية خاصةً فى إجراءات الموافقات للمشروعات الصناعية أو الضرائب العقارية المفروضة على المصانع.

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