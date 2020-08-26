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مرأة

دراسة صادمة: الكمامة لها تأثير عكسي على أغلب الأشخاص

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 12:01 م
الكمامة تجعل الأشخاص
الكمامة تجعل الأشخاص اكثر إهمال
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أسماء عبد الحفيظ

توصلت دراسة حديثة إلى نتائج على غير المألوف المتعارف عليه، من حيث أن الكمامة لا تجعل الأشخاص أكثر التزاما بالتباعد الاجتماعي، وتجعلهم أيضا أكثر إهمالا.


ووفقا لما نشرته صحيفة "دايلى ميل" البريطانية، كانت هذه التأثيرات أكثر وضوحًا بين أولئك الذين يعتقدون أن أقنعة الوجه فعالة فى منع انتشار فيروس كورونا.


وحذر الباحثون من احتمال موجة ثانية لفيروس كورونا.


من جانبه، حذر الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، من إهمال التباعد الاجتماعي، وشدد على ضرورة ارتداء الكمامة والالتزامات بطرق الوقاية.


ونصح بالتخلص من الكمامة فور استعمالها، وبالشكل الصحيح، بخلعها من الاستيك المطاط ووضعها فى الكيس دون لمسها وغسل اليدين ٤٥ ثانية على الأقل، وتخلل الإصبع بالماء والصابون.


واختتم بأن هذه العادات سوف تعيش عليها المجتمعات لأكبر فترة ممكنة منعا للإصابة بالفيروس ومحاربة جميع الفيروسات.

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