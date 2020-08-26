ربط 235 نقطة حكومية على شبكة التحول الرقمي في شمال سيناء

، أن

من أساسيات تقدم الدولة ، وأصبح ضروريًا لتوظيف التكنولوجيا لخدمة المواطنين في شتي القطاعات والخدمات التي تقدمها مختلف مؤسسات الدولة.



وأكد المحافظ خلال الاجتماع المصغر الذي عقد برئاسته ، علي أن التحول الرقمي أصبح توجه الدولة ويتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



أشار المحافظ إلي أن شمال سيناء تتجه إلي التحول الرقمي ، حيث سيتم ربط جميع المصالح الحكومية بالشبكة ، وربط كافة الجهات الحكومية مع شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بما يضمن تيسير تواصل المصالح الحكومية وقطاع الأعمال العام والخاص إلي جانب تيسير حصول المواطنين علي الخدمات الحكومية المتميزة.



شدد المحافظ علي ربط جميع المدارس والمراكز التكنولوجية بالأحياء ومجالس المدن علي مستوي المحافظة بالتحول الرقمي ، لاعتماد العملية التعليمية علي شبكة الانترنت، بجانب تقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين بالأحياء والمدن.



من جانبه أكد المهندس ممدوح فارس مدير مشروع التحول الرقمي بمحافظات الإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء، علي أنه سيتم تفعيل الخدمة في المصالح الحكومية ومرافق الخدمات إلي جانب المدارس والكليات بإجمالي 563 نقطة تم تنفيذ 235 نقطة منها علي مستوي المحافظة بنسبة تنفيذ بلغت 42%، وأنه سيتم تنفيذ باقي النقاط خلال الفترة المقبلة.





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من جانبه أكد المهندس ممدوح فارس مدير مشروع التحول الرقمي بمحافظات الإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء، علي أنه سيتم تفعيل الخدمة في المصالح الحكومية ومرافق الخدمات إلي جانب المدارس والكليات بإجمالي 563 نقطة تم تنفيذ 235 نقطة منها علي مستوي المحافظة بنسبة تنفيذ بلغت 42%، وأنه سيتم تنفيذ باقي النقاط خلال الفترة المقبلة.اقرأ ايضا: