محافظ بورسعيد: مبادرة اطمن نتاج دمج خدمات التحول الرقمى بمنظومة التأمين الصحى الشامل

أكد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد خلال مؤتمر انطلاق مبادرة اطمن والتى تنبثق من مبادرة بالطو التى أطلقتها هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد ، أن مبادرة اطمن هى نتاج دمج خدمات التحول الرقمى بمنظومة التأمين الصحى الشامل ، واللذان يمثلان أكبر المشروعات القومية التى حققتها الدولة المصرية على أرض بورسعيد لتكون نموذجا يحتذى به فى باقى محافظات بورسعيد .

وأكد محافظ بورسعيد أن مبادرة بالطو الالكترونية المقدمة فى مجال التأمين الصحى الشامل تهدف فى المقام الأول لسهولة وسرعة الحصول على الخدمات والرعاية الطبية وتوفير وقت ومجهود المواطنين بما يحقق مستوى الرضا لدى المنتفعين بالمنظومة الطبية الجديدة .









مشيرا للجهود المتواصلة التى قدمتها كافة الجهات التنفيذية والطبية للارتفاء بخدمات التأمين الصحى الشامل والدمج بينه وبين منظومة التحول الرقمى ، واللذان يسيران بالتوازى على أرض بورسعيد لتقديم خدمات على أعلى مستوى على كافة الأصعدة .

وناشد المحافظ المواطنين ، بضرورة الإيمان والوعي بجهود الدولة ، لافتا إلى أن ما تم إنجازه فى مصر خلال زمن قياسي كان يحتاج لعشرات الأعوام ، ولكن القيادة السياسية واجهت كافة التحديات لتحقيق خطط التنمية المنشودة .