محافظ بني سويف يتفقد مشروع توسعات محطة المعالجة بأبوصير

زار الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف مشروع توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو صير الملق مركز الواسطى، لمتابعة سير العمل بالمشروع .





وذلك ضمن برنامجه الميدانى لمتابعة موقف المشروعات الجارى تنفيذها، وذلك في حضور اللواء هشام شادي السكرتير العام،واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد،والأستاذ بدوي النويشي عضو مجلس النواب، والأستاذ أحمد محسن "الفائز في انتخابات مجلس الشيوخ"،والمهندس عامر عبد الحكيم رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات بني سويف بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي،المحاسب محمد بكري رئبس مركز ومدينة الواسطى.





وتفقد المحافظ سير العمل بالمشروع المقام على مساحة إجمالية 25 فدانا منها 18 فدان لمحطة المعالجة بطاقة 12 ألف م 3 /يوم للمرحلة الأولى بتكلفة تصل إلى 180 مليون جنيه، تشمل خط سيب بطول 2.6كم قطر 600مم ومحطة رفع مياه منقاه ، ويخدم المشروع 100 ألف نسمة بقرى معصرة أبوصير والميمون شرق ونزلة جنيدي ، بالإضافة إلى 6 قرى مخطط ربطهم مستقبلا على المشروع وهي قرى ( كوم إدريجة، اشمنت، بني حدير، النواميس، منشأة أبو صير وبني نصير.





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واستمع المحافظ من القائمين على تنفيذ المشروع"من الهيئة العربية للتصنيع تحت إشراف الهيئة القومية"لشرح موجز عن سير العمل فى المرحلة الأولى من المشروع والتى بدأت بنهاية عام 2017،وشملت الأعمال المدنية والكهروميكانيكية من الأعمال الإنشائية من المبانى والسور والمرشحات والفلاتر وخط السيب والمصافى ومحطة رفع مياه المنقاة وغيرها من الأعمال، حيث تخدم المرحلة الأولى قرى:الميمون شرق ونزلة الجنيدى ومعصرة أبوصير، فيما يجرى العمل لزيادة الطاقة الاستيعابية بعد التوسعات إلى "36 ألف م3 / يوم " عقب نهو المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع، خاصة أن قدرة المحطة قبل التوسعات لم تكن تتعدى 3600م3/يوم، مما تعذر معه استقبال مزيد من صرف القرى المربوطة والتي سيتم ربطها على المحطة .





وطالب المحافظ مسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بضرورة إطلاعه أولًا بأول على الموقف التنفيذي، وأنها تسير حسب النسب المطلوبة والبرنامج الزمني المحدد، وفي حالة وجود أية معوقات ليتم تذليلها على الفور أو التواصل مع الجهات المعنية، موجهًا مسئولي المتابعة والوحدة المحلية بالمتابعة الميدانية المستمرة للمشروع، حتى الانتهاء منه ودخول المحطة الخدمة بكامل طاقتها.