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حوادث

قبل فرحها.. التحريات: وفاة عروس القليوبية طبيعية.. صور

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 04:32 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية فى القليوبية عن حادث وفاة الفتاة "إسراء م." قبل ساعات من زفافها ان الوفاة جاءت لأسباب طبيعية نتيجة إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة ولا توجد أى شبهة جنائية فيها.

وتلقت الأجهزة الأمنية فى القليوبية إشارة من مستشفى جامعة بنها بوصول الفتاة البالغة من العمر 21 عامًا، جثة هامدة ولا توجد بها أى أثار جسديه تدل على تعرضها لحادث أو إصابات وبتوقيع الكشف عليها تبين أنها لفظت أنفاسها إثر إصابتها بأزمة قلبية.
وقالت أسرة الفتاة إنها كانت تستعد لحفل زفافها الذي كان مقررا اليوم الأربعاء إلا أنها عند إيقاظها صباح اليوم نظرا لتأخرها في النوم أخبرتهم بأنها تشعر بألم في الجهة اليسرى من الصدر ناحية القلب وتناولت كوبا من الماء بعد أن جلست على سريرها.

وبعد دقائق عادت للنوم مرة أخرى وعندما حاولوا إيقاظها مرة أخرى وتبين أنها فقدت الوعي فتم تقديم الإسعافات الأولية لها ونقلها إلى المستشفى الجامعي إلا أنها فارقت الحياة قبل الوصول للمستشفى.

من ناحية اخرى سادت حالة من الحزن على زملاء الفقيدة واقاربها وقالت مروة على ان اسراء كانت تتسم بالاخلاق الحميدة وكانت محبوبة من الجميع .. ربنا يرحمها ويغفر لها.

فيما اكدت سامية أشرف : وجعت قلبى .. ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته .. عروسة الجنة اسراء طول عمرها الناس بتحبها، من ناحية اخرى، تحولت مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك الى صفحات لنعى الفيدة داعين لها بالرحمة والمغفرة كما لاقى منشورها الأخير بدعوتها لصديقاتها لحفل زفافها الألاف من الدعوات بعد رحيلها.
قبل فرحها.. التحريات: وفاة عروس القليوبية طبيعية.. صور
قبل فرحها.. التحريات: وفاة عروس القليوبية طبيعية.. صور
قبل فرحها.. التحريات: وفاة عروس القليوبية طبيعية.. صور
قبل فرحها.. التحريات: وفاة عروس القليوبية طبيعية.. صور
قبل فرحها.. التحريات: وفاة عروس القليوبية طبيعية.. صور
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