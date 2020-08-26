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رياضة

الصفقة حُسمت ..أجويرو يعلن انتقال ميسي إلى مانشستر سيتي

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 04:33 م
ميسي وأجويرو
ميسي وأجويرو
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إسماعيل محمود
يبدو أن الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني قد حسم انتقاله بالفعل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكان ميسي قد أخبر إدارة برشلونة أمس بأنه سيرحل عن الفريق هذا الصيف.

الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قام بتغيير اسمه على حسابه الخاص على موقع إنستجرام، حيث قام بإزالة رقم 10 قبل بداية اسمه.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي هذا الأمر، فميسي يرتدي القميص 10 وانتقاله لـ مانشستر سيتي سيجعل أجويرو يتخلي عن هذا الرقم الذي كان يرتديه مع الفريق الإنجليزي.

ويعد أجويرو صديقًا لميسي وزميله في المنتخب الأرجنتيني، وتجمعهما علاقة صداقة قوية.
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