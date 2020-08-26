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محافظات

محافظ بورسعيد يبحث استعدادات استضافة الدورة 53 لبطولة الشركات .. شاهد

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 05:30 م
اللواء عادل الغضبان،
اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الاجتماع التنسيقي الأول لاستضافة المحافظة الدورة الثالثة والخمسين لبطولة الشركات وذلك بحضور الدكتور حسنى غندر، رئيس الاتحاد العام للشركات والاجهزة المعنية .



 
وجه محافظ بورسعيد الجميع برفع درجات الاستعداد لإقامة منافسات البطولة والتعاون لانجاحها باعتبارها الحدث الرياضى الأبرز من حيث أعداد المشاركين وعدد اللعبات الفردية والجماعية الرياضية والثقافية والفنية المدرجة بمنافساتها المختلفة.


وأكد محافظ بورسعيد على أهمية استضافة فعاليات البطولة من حيث المساهمة فى إحداث انتعاشة تجارية بأسواق المدينة وتنشيط الحركة بالمدينة فى مختلف النواحي المعيشية والخدمية التى تتعامل مع المشاركين بالبطولة وضيوف بورسعيد خلال سبتمبر .


وأضاف أن الافتتاح سيكون في ملعب الهوكي المفتوح بالمدينة الرياضية لتقديم عروض فنية ورياضية على أعلى مستوى تليق بحدث يعد الأكبر من نوعه في مصر .


وتستقبل بورسعيد خلال فعاليات البطولة أكثر من 22 ألف رياضي ورياضية يمثلون أكثر من 200 شركة على مستوى الجمهورية، كما يعد الحدث أهم المناسبات التي تحدث رواجا داخل الأسواق .


وكلف المحافظ خلال الاجتماع جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق لخروج الحدث الرياضي بصورة تليق باسم المحافظة، مؤكدا أنها مسئولية مشتركة بين جميع الأحياء والمديريات والصحة  والتموين والشباب والرياضة، مبديا ثقته بأن البطولة القادمة ستكون الأفضل كما يتم التخطيط لها باستقبال الزائرين والمشاركين بكل ترحاب.
محافظ بورسعيد يبحث استعدادات استضافة الدورة 53 لبطولة الشركات .. شاهد
محافظ بورسعيد يبحث استعدادات استضافة الدورة 53 لبطولة الشركات .. شاهد
محافظ بورسعيد يبحث استعدادات استضافة الدورة 53 لبطولة الشركات .. شاهد
محافظ بورسعيد يبحث استعدادات استضافة الدورة 53 لبطولة الشركات .. شاهد
محافظ بورسعيد يبحث استعدادات استضافة الدورة 53 لبطولة الشركات .. شاهد
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