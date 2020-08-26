انتشار الكلاب الضالة يثير ذعر سكان شارع خليل نظير في منطقة شبرا

استغاث المواطن أيمن البحراوي ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وجود عدد كبير من الكلاب الضالة بشارع خليل نظير المتفرع من منية السيرج بشبرا التابعة لمحافظة القاهرة مما يهدد رواد المنطقة بالتعرض لحالات العقر.

ويقول فى رسالته : أن الكلاب الضالة منتشرة بعدد كبير فى بشارع خليل نظير متفرع من منية السيرج بشبرا التابعة إلى محافظة القاهرة وتطارد المارة خاصة بالليل مسببة الرعب.





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



