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اقتصاد

قطع المياه عن مناطق الهرم وفيصل لـ كسر مفاجئ بأحد الخطوط

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:25 م
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن حدوث كسر مفاجئ بخط قطر 1000 مم المغذى للخزان اليابانى بنادي الرماية . 

وأوضحت الشركة في بيان لها قبل قليل، ان هذا الأمر الذي يترتب عليه ضعف المياه عن مناطق الهرم وفيصل ومتفرعاتهم  وانقطاع المياه بمنطقة كفر طهرمس ومنشأة البكاري والمريوطية والمجزر الآلى باللبينى .

والشركة اذ تاسف عن هذا العطل الخارج عن ارادتها فانها تبذل قصارى جهدها فى سبيل انهاء اعمال الاصلاح في اقل فترة زمنية ممكنة .

وتقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة فى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أى تليفون أرضى.
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