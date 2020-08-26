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رياضة

بعد إعلان وكيله.. قصة تصريحات محمد فاروق وحقيقة مد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:37 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
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عمرو ابوبكر
يبدو أن فرجاني ساسي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على وشك تمديد تعاقده والاستمرار بالقميص الأبيض لمدة ثلاث سنوات. 

قال مهند عون وكيل فرجاني ساسي إن، اللاعب يشعر براحة نفسية قوية بين زملائه في نادي الزمالك ويرغب في الاستمرار. 

ونفى عون خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ابراهيم فايق، كل ما تردد عن وجود مشكلات بين ساسي والزمالك، وأنه وضع شروط للتجديد مع القلعة البيضاء. 

وأكد عون أن فرجاني سيجدد تعاقده مع الزمالك بعد دوري ابطال افريقيا، وسيظل لاعب للقلعة الحمراء لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

وكان محمد فاروق نجم الاهلي السابق والاعلامي الحالي على فضائية تن، فال إن فرجاني ساسي وضع شروطا صارمة للتجديد مع الزمالك.

واضاف فاروق أن، يوجد أزمة كبيرة في اتمام التعاقد مع ساسي، أجبرت الإدارة على تأجيل المفاوضات.

وتابع: فرجاني ساسي يتلقى عروضا قوية من أندية مصرية وأوروبية، ووكيله يدرس العروض لكي يتمم أحدها بعد رحيله عن الزمالك.

ولكن عون وكيل فرجاني كان له رأي آخر، وكذب كل ما قاله فاروق، واكد تمديد التعاقد مع الزمالك والمتبقى لمسات بسيطة. 
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