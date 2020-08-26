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برلمان

عن أمر جنائي.. برلماني يوضح كيف ستطبق غرامة التخلف عن التصويت في الانتخابات

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:38 م
الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات
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عبد الرحمن سرحان
قال النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، إن عقوبة التخلف عن التصويت في الانتخابات، مقدرة بغرامة 500 جنيه، مشيرًا إلى أن الحكم يصدر من خلال أمر جنائي، لكن يمكن الاستئناف عليه.

وأضاف النائب خالد حنفي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه أمر جيد أن يتم تفعيل القانون وتطبيق غرامة عدم التصويت على المتخلفين، مشيرا إلى أن ذلك يدعم من إقبال المواطنين للمشاركة بشكل أكبر في الاستحقاقات الانتخابية.

وتابع عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، أن نسبة التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، التي وصلت إلى 14.23%، تعتبر نسبة جيدة، في ظل الظروف التي تمر بها مصر والعالم من انتشار فيروس كورونا.

وقرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الأربعاء، إحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت فى الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها.

وعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين، اليوم الأربعاء اجتماعا لبحث آليات تطبيق أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية على كل ناخب تخلف عن أداء الواجب الوطنى والإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وانتهى المجلس إلى إعداد كشوف بأسماء كل ناخب يحق له الإدلاء بصوته وتخلف عن هذا الحق.
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