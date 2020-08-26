عن أمر جنائي.. برلماني يوضح كيف ستطبق غرامة التخلف عن التصويت في الانتخابات

قال النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، إن عقوبة التخلف عن التصويت في الانتخابات، مقدرة بغرامة 500 جنيه، مشيرًا إلى أن الحكم يصدر من خلال أمر جنائي، لكن يمكن الاستئناف عليه.





وأضاف النائب خالد حنفي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه أمر جيد أن يتم تفعيل القانون وتطبيق غرامة عدم التصويت على المتخلفين، مشيرا إلى أن ذلك يدعم من إقبال المواطنين للمشاركة بشكل أكبر في الاستحقاقات الانتخابية.





وتابع عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، أن نسبة التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، التي وصلت إلى 14.23%، تعتبر نسبة جيدة، في ظل الظروف التي تمر بها مصر والعالم من انتشار فيروس كورونا.



