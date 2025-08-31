قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القمح سلاح استراتيجي.. نواب يحذرون من الاعتماد على الخارج ويدعون لدعم الفلاح
تصعيد إسرائيلي ينذر بكارثة إنسانية وتهجير واسع لمليون فلسطيني| وخبير يوضح
شروط ومعايير استحقاق معاش تكافل وكرامة 2025
ننتظر نتائج العملية.. نتنياهو يتحدث للمرة الأولى عن محاولة اغتيال أبو عبيدة
حركة فتح: واشنطن تُقصي صوت فلسطين في لحظة تاريخية حساسة
علي جمعة: الإسلام اهتم بالأسرة كبيئة أولية للتربية الأخلاقية
بين استهداف القسام وتجويع غزة.. الاحتلال يواصل حرب الإبادة على الفلسطينيين
الدنيا كلها بقت نار.. اشتعال النيران بمصنع كتان بالغربية وإخماد نيرانه وخسائر أولية 50 مليون جنيه.. صور
بعد خفض الفائدة.. أفضل شهادة بنكية في الأهلي ومصر
بشرى بشأن تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة
محافظ الجيزة: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير المناطق المحيطة بالمستشفيات
السكة الحديد: نقل 9548 مواطنًا سودانيًا عبر 10 قطارات ضمن مبادرة العودة الطوعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بين استهداف القسام وتجويع غزة.. الاحتلال يواصل حرب الإبادة على الفلسطينيين

غزة
غزة
إسراء عبدالمطلب

في تطور جديد على ساحة التصعيد المستمر بين إسرائيل وحركة حماس، أفادت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية يوم السبت أن الغارة الجوية التي استهدفت شقة سكنية في حي الرمال بمدينة غزة كانت محاولة إسرائيلية لتصفية الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، أبو عبيدة. 

وأشارت الصحيفة إلى أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تؤكد نجاح العملية في تصفيته، فيما ربطت مصادر إعلامية إسرائيلية بين العملية وبين المساعي المستمرة لضرب القيادة الإعلامية والعسكرية لحركة حماس.

اغتيال أبو عبيدة

ومن جانبها، أكدت قناة 12 الإسرائيلية أن الهدف المباشر للقصف الذي نُفذ في قطاع غزة كان اغتيال أبو عبيدة، باعتباره أحد أبرز الشخصيات القيادية في كتائب القسام وصوتها الإعلامي خلال جولات التصعيد السابقة. ويُعد أبو عبيدة من أبرز الوجوه المعروفة في الخطاب الإعلامي للمقاومة الفلسطينية، إذ تحظى بياناته ومؤتمراته الصحفية بمتابعة واسعة داخل فلسطين وخارجها، الأمر الذي يجعل استهدافه جزءًا من استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى شل البنية الإعلامية للمقاومة وإضعاف تأثيرها على الرأي العام.

وفي المقابل، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن الغارة الجوية أسفرت عن استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة آخرين، بعد استهداف طائرات الاحتلال لبناية سكنية قرب مفترق التايلندي في حي الرمال غرب مدينة غزة. 

وأكدت الوكالة أن القصف خلّف أضرارًا واسعة في محيط المكان المستهدف، حيث هرعت طواقم الدفاع المدني والإسعاف إلى الموقع لنقل الضحايا والمصابين، في وقتٍ تتواصل فيه الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف بشكل متكرر الأحياء السكنية المكتظة في القطاع.

وبينما لم تُصدر حركة حماس أو جناحها العسكري أي بيان رسمي حتى الآن يؤكد أو ينفي الرواية الإسرائيلية بشأن استهداف أبو عبيدة، يبقى الحدث مثار تساؤلات حول التداعيات التي قد تترتب على المشهد الميداني والسياسي في غزة. ففي حال تأكدت أنباء اغتيال أبو عبيدة، يُتوقع أن يشهد القطاع تصعيدًا غير مسبوق، خاصة وأن شخصيته باتت مرتبطة في الوعي الجمعي الفلسطيني بمقاومة الاحتلال ورمزيتها الإعلامية.

وفي ظل المجازر المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفي وقتٍ تتعالى فيه أصوات الجوع والوجع على مرأى ومسمع العالم، جاءت جلسة مجلس الأمن الأخيرة لتؤكد مجددًا أن ما نعيشه ليس مجرد حرب، بل جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، يُستخدم فيها الخبز كسلاح، والجوع كأداة لاقتلاع الإنسان الفلسطيني من أرضه.

من جانبه، قال المفوض العام لهيئة العشائر، عاكف المصري إن الهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة تابعت الموقف الدولي الذي عبّرت عنه 14 دولة عضو في مجلس الأمن، وهو موقف تاريخي أعاد التأكيد على صرخاتنا المتواصلة منذ شهور، حين وصفوا ما يحدث في غزة بأنه “جريمة من صنع الإنسان”. 

وأضاف عاكف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن هذا الموقف لم يكن مجرد بيان، بل اعتراف عالمي رسمي بأن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم إبادة جماعية بشكل متعمد، بعيدًا عن أي أعذار أو ذرائع.

إن هذا الإجماع شبه الكامل يمثل سقوطًا نهائيًا للرواية الصهيونية الزائفة، ويكشف الوجه الحقيقي للاحتلال أمام العالم. إنه إدانة قانونية وأخلاقية لا تطال المحتل وحده، بل تمتد لتشمل كل من صمت، أو تواطأ، أو وفر الغطاء لاستمرار آلة القتل والتجويع.

وعليه، فإن الهيئة العليا لشؤون العشائر تؤكد للعالم أجمع ما يلي:

أولًا: ما يحدث في غزة لم يعد يصنَّف كـ “جريمة حرب”، بل هو إبادة جماعية ممنهجة، تُنفذ بدم بارد عبر الحصار الخانق والتجويع المتعمد، ضمن استراتيجية واضحة لتدمير الوجود الفلسطيني.

ثانيًا: إن الموقف الأمريكي المنفرد والمعارض للحقيقة الإنسانية يُعد شراكة كاملة في الجريمة. فالولايات المتحدة لم تكتفِ بتوفير الغطاء السياسي للاحتلال، بل منحت الضوء الأخضر لاستمرار المذبحة، لتسجل وصمة عار ستبقى تطاردها في التاريخ.

ثالثًا: إن بيانات الإدانة لم تعد تكفي. دماء أطفال غزة وصرخات جوعهم تتطلب خطوات عملية. لذا ندعو الدول الـ14 التي انحازت للإنسانية، وكل القوى الحرة في العالم، إلى الانتقال من لغة الإدانة إلى فرض العقوبات وعزل الاحتلال وملاحقة قادته كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية.

رابعًا: نطالب مجلس الأمن بالتحرر من دائرة العجز، واستخدام صلاحياته بموجب الفصل السابع لفرض وقف إطلاق النار بالقوة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين. إن أي تقاعس بعد اليوم هو تخلي عن المسؤولية التاريخية التي أُنشئ المجلس من أجلها.

ختامًا، إن شعبنا لم يعد ينتظر بيانات الشجب والاستنكار، بل ينتظر الأفعال التي توقف القاتل وتضع حدًا للإبادة. لسنا نطلب منكم الخبز، بل نطالبكم بوقف اليد التي تمنعه عنا. والتاريخ سيحكم على الجميع: هل كنتم مع الضحايا أم شركاء للجلاد؟

إسرائيل أبو عبيدة الجيش الإسرائيلي غزة القسام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رفع الحواجز أمام مقر السفارة البريطانية

المُعاملة بالمثل.. إزالة الحواجز من أمام مقر السفارة البريطانية بجاردن سيتي

خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

بعد قرار المركزي.. تخفيض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر

المعاهد الصحية الشرطية

للحاصلين على الشهادة الثانوية .. طريقة ومواعيد التقديم في المعاهد الصحية الشرطية

الأهلي

بعد أنباء رحيل ريبيرو .. «الدردير» يكشف عن أكبر صفقة خسرها الأهلي

أسعار الدواجن

انخفاض جديد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأحد

ريبيرو

بعد سقوط الأهلي أمام بيراميدز.. «الغندور» يكشف مفاجآت في هوية المدرب الجديد

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأحد 31 أغسطس 2025

ترشيحاتنا

المتهمين

الاحتفال باظ.. مشاجرة فى حفل زفاف بقاعة أفراح ببنى سويف

أرشيفية

تجديد حبس عاطل متهم بسرقة السيارات بالنزهة

المجني عليها

قرار عاجل بشأن المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها بمصر القديمة

بالصور

حكاية «منصورة» فتاة مصر القديمة.. طليقة عريسها شوهت وجهها والسبب «الغيرة»

منصورة فتاة مصر القديمة
منصورة فتاة مصر القديمة
منصورة فتاة مصر القديمة

فستان العروسة يخطف الأنظار.. شاهد كتب كتاب نجل الفنان بيومي فؤاد

اكتب كتاب بن بيومي فؤاد
اكتب كتاب بن بيومي فؤاد
اكتب كتاب بن بيومي فؤاد

محمد حماقي ونانسي عجرم يشعلان حفل مهرجان مراسي | صور جديدة

نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي

سعر صادم .. بوسي تثير الجدل بحقيبة Hermes تتخطى 3 ملايين جنيه

بوسي
بوسي
بوسي

فيديو

خوان ألفينا

والد خوان ألفينا يطالب المسئولين في مصر بتغيير اسم اللاعب.. اعرف السبب

سيف نبيل و سيرين عبدالنور

بعد رقصهما معا.. سيف نبيل يخرج عن صمته ويعلق على الفيديو المثير للجدل مع سيرين عبد النور

شاكر محظور

آيفون ذهب ومرسيدس وألماظ.. كنز في منزل التيك توكر شاكر محظور

طبيب يرقص مع مولود

كنت بخفف عن المريضة.. أول تعليق من الطبيب صاحب واقعة الرقص مع مولود داخل غرفة العمليات|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوجود الإنساني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

المزيد