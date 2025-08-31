السكة الحديد: نقل 9548 مواطنًا سودانيًا عبر 10 قطارات ضمن مبادرة العودة الطوعية

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنها واصلت اليوم، الأحد 31 أغسطس 2025، تسيير رحلات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين، تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، حيث انطلق القطار العاشر المخصوص رقم 1940 من محطة مصر بالقاهرة إلى محطة أسوان وعلى متنه المئات من الأسر السودانية.

وأكدت الهيئة أن الرحلة نُفذت وسط إجراءات تنظيمية وخدمات داعمة تعكس العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والسوداني، حيث تم توفير جميع التسهيلات للمسافرين بما في ذلك فرق دعم لكبار السن، وعربة مخصصة للأمتعة، وأجواء آمنة ومريحة على متن القطار.

وعبّر عدد من المواطنين السودانيين عن تقديرهم للتنظيم والتيسيرات المقدمة منذ لحظة الاستقبال وحتى المغادرة.

وأوضحت الهيئة أن هذا القطار يرفع إجمالي عدد من تم نقلهم عبر المبادرة إلى 9548 مواطنًا سودانيًا من خلال عشر رحلات، بمتوسط 940 راكبًا في الرحلة الواحدة، مشيرة إلى أنها تستعد بالتنسيق مع الجهات السودانية لتسيير رحلات إضافية خلال الفترة المقبلة استجابة للإقبال المتزايد على العودة الطوعية.