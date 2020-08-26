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خالد عبد الغفار: الطالب الراسب يتحمل 15 % من القيمة الفعلية لـ التعليم

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:40 م
الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
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البهي عمرو
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن الحكومة قررت اليوم فرض رسوم على الطلاب الراسبين فى المرحلة الجامعية. 

وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن القانون كفل الدولة بالتعليم بالمجان وذلك فى السنوات المقررة لكل طالب، ولكن فى السنوات التى بها رسوب سيكون هناك قرار مختلف.

ولفت إلى أن الدولة تتحمل فاتورة التعليم المجاني، ومن يفقد حقه فى مجانية التعليم عليه أن يتحمل، مؤكدًا أن الدولة تتحمل أموالا طائلة فى الإنفاق على الطلاب وفق للدستور.

وأوضح أن، الطالب فى حالة الرسوب يدفع فقط 15 % من القيمة الفعلية لـ التعليم، وأن الهدف من ذلك هو توجيه رسالة للطلاب للاجتهاد و النجاح.

وأشار إلى أن هذا القرار حماية للدستور، وليس مخالف للدستور، وأن الدولة ستحصل من المقصر وأكد أن نسبة تكرار الرسوب فى الكليات العملية أقل من الكليات الادبية، وأن الدولة ملتزمة بتطبيق مجانية التعليم ولكن بشروط عادلة ومتوازنة.

وفى نفس السياق تقدم بالشكر للبنك الأهلى على المنح المقدمة للجمعيات الأهلية، مؤكدًا أن هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصري يقرر التكفل بعدد من المنح لطلاب الجامعات الأهلية الدولية.

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