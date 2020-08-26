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خالد عبد الغفار: كفالة مجانية التعليم ليست مدى الحياة.. فيديو

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:38 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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إبراهيم القادري
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن موضوع الجماعات الارهابية التي تدعم الراسبين، خارج نطاق التعليق عليه وهذا لانهم لهم أجندات ولكن الدولة تعمل للصالح العام.

وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج خبر اليوم المذاع علي قناه اون اى، أن كفالة مجانية التعليم ليست مدى الحياه ولكننا نكفل التعليم للطالب 4 سنوات مجانا ورسوب الطالب وتحمل الوزارة مصاريفه هذا ليس من حقه ولا من كفالة الدستور.

وأوضح عبد الغفار ، أن الطالب مطالب ان يذاكر ويجتهد وينجح ويتفوق وهذه وظيفته في الحياه مؤكدا علي ان هذا القرار يشعر الطالب بجدية التعليم ويحافظ علي أموال مجانية التعليم.

وتابع : أن الطالب الذى يتمتع بعذر أو غير قادر القانون يحميه طبقا إلى المادة 80 ومجلس الجامعة هو من يقرر إعفاء الطالب من كل الرسوم او بعض منها.

واستكمل: أن مجانية التعليم يجب ان تصل الى من يستحقها مؤكدا علي ان اعداد الطلبة كثيرة والاماكن محدودة في الجامعات. 
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