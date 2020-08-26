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رياضة

أخبار الرياضة.. الخطيب يطرد مندوبي مرتضى منصور ..الطلائع بطل مرتبط اليد.. بايرن ميونخ يرفض ميسي

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:30 م
أخبار الرياضة
أخبار الرياضة
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محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأربعاء، 25 أغسطس 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والعربية، الأوروبية، جاءت أبرزها كالتالي..


تعرض لاعب نادى المصرى أحمد عادل ميسي الى حالة اغماء عقب مباراة الفريق اليوم مع فريق نادى مصر التى اقيمت بالاسكندرية.


انتهت مباراة الأهلي ومنافسه الجونة بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الممتاز.


عن جدارة واستحقاق توج فريق كرة اليد بنادى طلائع الجيش بلقب دورى المرتبط مواليد ٢٠٠٠ للمرة الأولي في ظل الطفرة الرياضية الكبيرة التي يشهدها نادي طلائع الجيش وجهاز الرياضة العسكري حاليًا في كل الألعاب ، وذلك بعد الفوز على الزمالك  ٢٢ / ١٩  ليحصل فريق طلائع الجيش علي المركز الأول والميدالية الذهبية والزمالك الثاني والميدالية الفضية  ، وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع علي الميدالية البرونزية ، بفوز الأهلى على الطيران  ٣١ /  ٢٥ .


أصدر  مجلس إدارة  نادى الزمالك برئاسه المستشار مرتضى منصور بيانا صحفيا أكد خلاله أنه من منطلق حرص الدولة على استقرار المناخ الرياضي .


أكدت تقارير صحفية ألمانية بأن نادي بايرن ميونخ رفض فكرة التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد رحيله عن فريق برشلونة الإسباني.
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