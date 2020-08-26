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رياضة

بايرن ميونخ يرفض التعاقد مع ميسي

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:46 م
ميسي
ميسي
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية ألمانية بأن نادي بايرن ميونخ رفض فكرة التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد رحيله عن فريق برشلونة الإسباني.

وبحسب الصحافة الإسبانية فأن ميسي أخبر إدارة برشلونة بأنه سيرحل عن الفريق هذا الصيف.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية بأن الشركة الراعية لبايرن ميونخ عرضت على النادي التعاقد مع ميسي لكن الفريق البافاري رفض ذلك الأمر.

يرجع رفض بايرن ميونخ التعاقد مع ميسي لـ 4 أسباب بحسب الصحيفة وهي أن راتب اللاعب سيكون كبيرًا ولا يريد الفريق دفعه، بالإضافة إلى أن النادي مؤمن بأنه لا مجال لإبرام تعاقدات كبيرة في زمن الكورونا، كما أن الفريق يريد الحفاظ على الروح السائدة بين لاعبي الفريق المتساويين في كل شيء، بالإضافة إلى تألق توماس مولر الذي يلعب في مركز ميسي.

وتوج نادي بايرن ميونخ الألماني مؤخرًا بدوري أبطال أوروبا.
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