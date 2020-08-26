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رياضة

ملخص مباراة الأهلي والجونة وهدف مروان محسن.. فيديو

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:14 م
مروان محسن
مروان محسن
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عمرو ابوبكر
انتهت مباراة الأهلي ومنافسه الجونة بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الممتاز.
 
وفي الدقيقة 62 من عمر المباراة، توقف اللعب للعودة الى الـ VAR واتخاذ ابراهيم نور الدين قرار بطرد اليو ديانج الذي تدخل بقوة مع لاعب الجونة

ولم يتمكن النادي الأهلي من تسجيل هدف الفوز في مرمى الجونة، حتى انتهاء الوقت الأساسي.

وحاول الجونة استغلال النقص العددي للأهلي ولكن لم يتمكن من ذلك.

وفي الدقيقة 94 من الوقت المحتسب بدل من ضائع استطاع مروان محسن أن يصنع الفرحة للاعبين والجماهير الحمراء. 

وبتمريرة سحرية من محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، يستقبلها مروان محسن ببراعة ويسددها صاروخية في الدقيقة 94 من عمر المباراة. 

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد النادي الأهلي الى 59 نقطة ويظل متصدراََ المركز الأول، بينما يستقر الجونة في المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة. 
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