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رياضة

ربنا كبير.. شريف إكرامي يعلق على هدف مروان محسن أمام الجونة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:33 م
شريف إكرامي
شريف إكرامي
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محمد رشاد
علق شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق على الهدف الذي سجله زميله مروان محسن مهاجم فريق الكرة بالقلعة الحمراء في مرمى الجونة في مبارة الليلة باستاد القاهرة.

وانتصر الأهلي على الجونة بهدفٍ وحيد أحرزه مروان محسن في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل من الضائع للمباراة.

ونشر شريف إكرامي في تدوينه عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" عن مروان محسن قائلا: "ربنا كبير، تستحق يا بني".

وكان الأهلي قد وجه الشكر لشريف إكرامي على الفترة التي قضاها داخل القلعة الحمراء، وقرر استبعاده من معسكر الفريق.

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