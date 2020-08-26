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رياضة

عقب إنقاذ الأهلي في الدقيقة 90.. مروان محسن: اللي عايز يتكلم يتكلم

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:36 م
مروان محسن
مروان محسن
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حسام الحارتي
أكد مروان محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه لا يهتم بالانتقادات التي يتعرض لها عقب إخفاقه في إحدي المباريات.

وقال مروان محسن خلال لقائه بفضائية "أون تايم سبورتس": "مش بركز مع حد اللي عايز يتكلم يتكلم.. انا مع النادي الأهلي ونأمل في تحقيق الدوري والبطولة الإفريقية".

وتابع: "لم أطلب الرحيل من النادي الأهلي عقب لقاء القمة".

وأوصل: "أحترم عماد متعب رغم انتقاده ولكن مازلت أتعلم منه حتى الآن".

وسجل النادي الأهلي الهدف الأول في مرمى الجونة، في المباراة التي تقام بين الفريقين في بطولة الدوري الممتاز.

وبتمريرة سحرية من محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، يستقبلها مروان محسن ببراعة ويسددها صاروخية في الدقيقة 94 من عمر المباراة. 

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