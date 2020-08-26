عقب إنقاذ الأهلي في الدقيقة 90.. مروان محسن: اللي عايز يتكلم يتكلم

وقال مروان محسن خلال لقائه بفضائية "أون تايم سبورتس": "مش بركز مع حد اللي عايز يتكلم يتكلم.. انا مع النادي الأهلي ونأمل في تحقيق الدوري والبطولة الإفريقية".





وتابع: "لم أطلب الرحيل من النادي الأهلي عقب لقاء القمة".





وأوصل: "أحترم عماد متعب رغم انتقاده ولكن مازلت أتعلم منه حتى الآن".





و سجل النادي الأهلي الهدف الأول في مرمى الجونة، في المباراة التي تقام بين الفريقين في بطولة الدوري الممتاز.





وبتمريرة سحرية من محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، يستقبلها مروان محسن ببراعة ويسددها صاروخية في الدقيقة 94 من عمر المباراة.



