على الموضة.. 10 صور تكشف إطلالات هيدي كرم في عيد ميلادها

يصادف اليوم 26 أغسطس عيد ميلاد الفنانة هيدي كرم التي أكملت عامها الـ 40، وعلى الرغم من ذلك لا يبدو عليها، فهي من النجمات اللاتي تهتم بنضارة بشرتها ورشاقتها.





تتمتع هيدي كرم بذوق رفيع في اختيار الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات سواء الرسمية أو الكاجوال، فهي تعتمد على قطع الملابس المتناسقة معها و التي تبرز قوامها الرشيق.





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وتهتم هيدي كرم بالتنوع والتجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة والأزياء، إضافةً إلي ذلك تحرص على الأحذية الأنيقة وقطع الإكسسوارات العصرية التي تمنحها إطلالة متكاملة.





تحرص هيدي كرم على اختيار تسريحات الشعر البسيطة، وغير المبالغ فيها، إضافةً إلى اعتمادها على صيحات المكياج ذات الألوان الجذابة التي تكشف عن جمال ملامحها.



