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فن

هيدي كرم تتألق في أحدث ظهور لها.. شاهد

الخميس 06/أغسطس/2020 - 07:19 ص
هيدي كرم
هيدي كرم
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة هيدي كرم جمهورها بصورة جديدة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت هيدي كرم بلوك جديد وخطفت الأنظار بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها إضافةً إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.


يذكر أن آخر أعمال هيدى مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى


المسلسل  بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين. 

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