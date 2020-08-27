خالد الغندور: دعمي لـ مروان محسن «إنساني».. وهدفه في الجونة رسالة من الله.. فيديو

قال الإعلامي خالد الغندور، نجم نادي الزمالك الأسبق، إن دعمه لـ مروان محسن مهاجم النادي الأهلي، عقب تسجيله هدف الفوز على الجونة، جاء من باب الإنسانية بعد التنمر الذي تعرض له.





وأضاف "الغندور"، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أنه كان يتمنى أن يتعرض الأهلي للهزيمة أمام الجونة في مباراة اليوم أو التعادل على الأقل، إلا أن ما كتبه عن مروان محسن، ليس له علاقة بالأهلي، بل لدعم اللاعب الذي تعرض لحملة شرسة والتنمر عليه والتقليل من إمكانياته.





واستكمل حديثه، أن مروان محسن لاعب جيد للغاية، لكنه غير موفق في الفترة الحالية، لا سيما أنه كان لاعبًا أساسيًا في منتخب مصر، مشيرًا إلى أن كل المدربين الذين تولوا مهمة تدريب اللاعب يقتنعون بإمكاناته ويدفعون به أساسيًا بالتشكيل.





وتابع أن كرة التسلل التي وقع فيها مروان محسن، من الوارد أن يقع فيها أفضل لاعب في العالم، مشيرًا إلى أن اللاعب انهار نفسيًا عقب مباراة الأهلي والزمالك، بسبب حملات التنمر الكبيرة التي تعرض لها، والهدف الذي سجله في الدقيقة 96 رسالة من الله أنه يقف بجواره.





وواصل الغندور حديثه، أنه مر بظروف صعبة من مرض أسرته بالكامل وحتى مرضه، دفعته للنظر للأمور بنظرة مختلفة، مشيرًا إلى أن حب الزمالك في دمه وحالة الفرحة التي سيطرت عليه عقب مباراة القمة لا توصف، إلا أن الإنسانية تجبره على دعم مروان محسن، بعد الحملات التي نالت منه بطريقة غير طبيعية.





واختتم تصريحاته، أن مروان محسن سجل هدفا فيه الكثير من التوفيق والحظ الكبير، لا سيما وأن الكرة مرت بين أقدام محمد نجيب بطريقة غريبة للغاية، لتسكن شباك حارس المرمى الذي نظر لها باندهاش.