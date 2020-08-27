مظاهرات ويسكونسين.. ترامب ينشر 200 عنصر أمني لوقف أعمال العنف

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الخميس، إرسال أكثر من 200 عنصر من أجهزة الأمن الفيدرالية إلى مدينة كينوشا بولاية ويسكونسين الأمريكية للتعامل مع الاضطرابات المستمرة في المدينة منذ أيام.





وقالت المتحدثة باسم الوزارة، إنه تم نشر أكثر من 200 عنصر من مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات (ATF) وغيرهما من الهيئات الأمنية "للتعامل مع أعمال الشغب والاضطرابات".





وأضافت أنه سيتم إرسال المزيد من عناصر الأمن الفيدرالي إلى المدينة في حال الضرورة.





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق أنه سيرسل القوات الأمنية الفيدرالية "لاستعادة النظام" في مدينة كينوشا التي تشهد احتجاجات وأعمال شغب في أعقاب إصابة المواطن الأسمر جيكوب بليك برصاص الشرطة يوم الأحد الماضي.





وقالت جوليا جاكسون والدة بليك الذي ظهر في مقطع فيديو فيما كان شرطي من كينوشا في ويسكونسن يطلق النار على ظهره سبع مرات بينما كان يحاول الصعود إلى سيارته حيث كان أطفاله الثلاثة موجودين: "نحتاج حقًا إلى الصلاة".



