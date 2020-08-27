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رياضة

بالأسماء.. حكام مباريات اليوم بالدورى

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:02 ص
محمد معروف وطارق
محمد معروف وطارق حامد
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يسري غازي
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد عن تعيين الدولى محمد معروف حكما لإدارة مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن يعاون حكم الساحة بلقاء الزمالك والمقاولون العرب كل من: محمود أبو الرجال وأحمد توفيق، ومحمود رشدى حكما رابعا ومحمد الصباحي حكما للفيديو وأحمد ناجي مساعدا لحكم الفيديو.

ويدير مباراة طنطا والاسماعيلي حكم الساحة طارق مجدى ويعاونه سعد سيد ويوسف البساطى وحكما رابعا محمد السعداوي وحكم الفيديو سيد شعبان ومساعده مصطفى عثمان.

وأسندت اللجنة الرئيسية إدارة مباراة مصر المقاصة ونادى دجلة إلى حكم الساحة وليد عبدالرازق على أن يعاونه الثنائى محمود عبدالسميع وعادل ماهر وحكما رابعا طاهر هلهل وحكما للفيديو نادر قمر الدولة ومساعده مصطفى الشهدى.

واختارت اللجنة طاقما تحكيميا لإدارة مباراة الاتحاد السكندري وحرس الحدود مكون من:
 محمد سلامة حكما للساحة وثناءى المساعدين هشام الدسوقي وخالد رمضان وحكما رابعا خالد عبدالسميع  وحكما للفيديو محمد عباس قابيل ومساعده محمد يوسف.
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