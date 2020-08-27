أمريكا لـ السودان: مطلوب 330 مليون دولار مقابل الشطب من قائمة الإرهاب

عرضت الولايات المتحدة الأمريكية على السودان شطبه من قائمة الدول الداعمة للإرهاب مقابل دفع 330 مليون دولار كتعويض لضحايا الإرهاب الأمريكيين.





وقضت المحاكم الأمريكية بأن السودان ساعد القاعدة في تنفيذ هجمات على مواطنين أمريكيين.





وبحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في الخرطوم مع رئيس الوزراء السوداني رفع العقوبات عن السودان مقابل تعويض أسر الضحايا.





من جهته عبر السودان عن عدم رضاه بالشرط الأمريكي وتساءلوا "لماذا نعاني من جرائم النظام السابق؟"





وزار بومبيو الخرطوم وأعرب عن دعمه للحكومة الانتقالية التي جاءت إلى السلطة العام الماضي بعد سقوط عمر البشير بعد 30 عامًا في السلطة وخلال زيارته للسودان ، التقى بومبيو برئيس الوزراء المحلي عبد الله حمدوك لتحسين العلاقات بين السودان وإسرائيل ورفع العقوبات عن البلاد.