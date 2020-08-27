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فن

نتطلع إلى المستقبل بتفاؤل.. نوال الزغبي تبعث رسالة أمل عبر إنستجرام

الخميس 27/أغسطس/2020 - 10:21 ص
نوال الزغبي
نوال الزغبي
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ميرنا محمود
نشرت النجمة اللبنانية نوال الزغبى، صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت نوال الزغبي على الصورة قائلة: نحن نتطلع إلى المستقبل بتفاؤل.
صباح الخير
صباح الخير للجميع

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يُذكر أن أحدث أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغاني متنوعة، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم "أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى، نديم الشاعرى، عمرو المصرى، توما، إلهامى دهيمة".

وغنت نوال الزغبي مؤخرا "اتحاربت" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وصولو جيتار مصطفى أصلان، ورتم جيتار شريف فهمي وأصلان. ووتريات وصولوهات أحمد إبراهيم، تنفيذ وتريات أشرف سيد.
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